clear sky
23°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ ВАСИЉЕВИЋ: У Србији нема ниједно нерешено тешко убиство, где то у Европи још има?

19.08.2025. 21:23 21:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

БЕОГРАД: Директор полиције Драган Васиљевић изјавио је да је важно нагласити да на територији Србије нема ниједно нерешено тешко убиство и упитао у којој то другој земљи у Европи има.

"Ми треба да констатујемо да у Србији нема нерешених тешких убистава. У којој то Европској земљи има? У којој то другој земљи има?", рекао је Васиљевић за Радио телевизију Србије (РТС).

Како је навео, "људи само нападају припаднике МУП, а не запитају се - у којој то земљи постоји систем који нема полицију?". 

"Ко други чува безбедност ако то није полиција?", навео је он.

Додао је и да је у претходних пет дана 137 полицијских службеника повређено, како је навео, један део теже, а један лакше. 

"Као што је наш председник рекао, у наредном периоду биће нова седница са новим закључицима и новим мерама. Полиција се припрема за те нове мере и одговориће свим безбедностним изазовима. Будите уверени", додао је он.

Директор полиције убиства
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај