ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР ПОЛИЦИЈЕ ВАСИЉЕВИЋ: У Србији нема ниједно нерешено тешко убиство, где то у Европи још има?
БЕОГРАД: Директор полиције Драган Васиљевић изјавио је да је важно нагласити да на територији Србије нема ниједно нерешено тешко убиство и упитао у којој то другој земљи у Европи има.
"Ми треба да констатујемо да у Србији нема нерешених тешких убистава. У којој то Европској земљи има? У којој то другој земљи има?", рекао је Васиљевић за Радио телевизију Србије (РТС).
Како је навео, "људи само нападају припаднике МУП, а не запитају се - у којој то земљи постоји систем који нема полицију?".
"Ко други чува безбедност ако то није полиција?", навео је он.
Додао је и да је у претходних пет дана 137 полицијских службеника повређено, како је навео, један део теже, а један лакше.
"Као што је наш председник рекао, у наредном периоду биће нова седница са новим закључицима и новим мерама. Полиција се припрема за те нове мере и одговориће свим безбедностним изазовима. Будите уверени", додао је он.