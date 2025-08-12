clear sky
32°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОПТУЖНИЦА ЗА ПРОНЕВЕРУ И ПРАЊЕ НОВЦА СТУПИЛА НА ПРАВНУ СНАГУ: Бивши руководиоци Војног синдиката Србије пред судом

12.08.2025. 14:05 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавештава јавност да је ступила на правну снагу оптужница Посебног одељења за сузбијање корупције, поднета 27. јануара 2025. године, против: Н. А., бившег председника Војног синдиката Србије, Д. Т., заменика председника, П. Ј., генералног секретара, као и Б. С., А. Ж., А. С. и М. М., чланова управног одбора Војног синдиката Србије, као и других лица Ж. Т., Д. Б. и С. Д. К.

Окривљенима се на терет ставља више кривичних дела, између осталог: проневера из члана 364. став 3. Кривичног законика, прање новца из члана 245. став 3., фалсификовање службене исправе из члана 357. став 3. и спречавање и ометање доказивања из члана 336. став 4. Кривичног законика.

Потврђеном оптужницом се окривљенима ставља на терет да су наведеним кривичним делима нанели штету Војном синдикату Србије и прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 62.813.208 динара.

Више јавно тужилаштво у Новом Саду очекује да ће први главни претрес бити заказан у најкраћем року пред Вишим судом у Новом Саду, Посебним одељењем за сузбијање корупције.

 

Више јавно тужилаштво проневера
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај