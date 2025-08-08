clear sky
ОСУЂЕНИ УБИЦА ПОБЕГАО ИЗ ЗАТВОРА У потрагу укључени специјална јединица и пас трагач, ако га видите позовите 192!

08.08.2025. 11:01 11:05
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Ђ.Р, осуђени убица, јуче око 15.45 часова је побегао из затворског центра у Северној Митровици, а одмах након пријаве инцидента, полиција је покренула опсежну потрагу.

У акцију су укључене све расположиве јединице, укључујући и специјалну К9 јединицу са псом трагачем, док су статични контролни пунктови постављени широм северног дела Косова. Интензивне физичке провере спроводе се у зони око затворске установе.

Ђ. Р, држављанин Србије, служио је казну од 14 година и шест месеци због убиства. Он је, како се наводи, починио кривично дело убиство у прекорачењу нужне одбране, као и кривично дело поседовање опојне дроге и ватреног оружја.

У тренутку бекства, преостало му је још три године и седам месеци до истека затворске казне. Према подацима тзв. Косовске корективне службе, Ђ. Р. је био класификован као напредни осуђеник и у време бекства радио је у радионици унутар установе. Такође је био на листи осуђеника који су разматрани за условни отпуст.

Тужилаштво је обавештено о случају, а у току је и испитивање особља казнено-поправног центра у вези са околностима бекства. Званичне информације о идентитету одбеглог лица и кривичном делу за које је осуђен доступне су у документацији коју је објавила тзв. Косовска полиција.

Полиција апелује на грађане да остану мирни, да имају разумевања за појачано присуство полиције и да све информације о могућем кретању или боравишту одбеглог осуђеника одмах пријаве на број 192 или најближој полицијској станици.

Потрага за Ђ. Р. се наставља.

