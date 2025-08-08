ОСУЂЕНИ УБИЦА ПОБЕГАО ИЗ ЗАТВОРА У потрагу укључени специјална јединица и пас трагач, ако га видите позовите 192!
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Ђ.Р, осуђени убица, јуче око 15.45 часова је побегао из затворског центра у Северној Митровици, а одмах након пријаве инцидента, полиција је покренула опсежну потрагу.
У акцију су укључене све расположиве јединице, укључујући и специјалну К9 јединицу са псом трагачем, док су статични контролни пунктови постављени широм северног дела Косова. Интензивне физичке провере спроводе се у зони око затворске установе.
Ђ. Р, држављанин Србије, служио је казну од 14 година и шест месеци због убиства. Он је, како се наводи, починио кривично дело убиство у прекорачењу нужне одбране, као и кривично дело поседовање опојне дроге и ватреног оружја.
У тренутку бекства, преостало му је још три године и седам месеци до истека затворске казне. Према подацима тзв. Косовске корективне службе, Ђ. Р. је био класификован као напредни осуђеник и у време бекства радио је у радионици унутар установе. Такође је био на листи осуђеника који су разматрани за условни отпуст.
Đorđe Radomirović iz Novog Pazara, osuđeni ubica, koji je 2014. ubio našeg sugrađanina M.V. iz Leška i teško ranio njegovog brata, danas je pobegao iz zatvora.
‼️ Radi se o opasnom kriminalcu‼️
Pozivam sve građane ako primete da pozovu policiju na 192. pic.twitter.com/CCa4O6B3Pk
Тужилаштво је обавештено о случају, а у току је и испитивање особља казнено-поправног центра у вези са околностима бекства. Званичне информације о идентитету одбеглог лица и кривичном делу за које је осуђен доступне су у документацији коју је објавила тзв. Косовска полиција.
Полиција апелује на грађане да остану мирни, да имају разумевања за појачано присуство полиције и да све информације о могућем кретању или боравишту одбеглог осуђеника одмах пријаве на број 192 или најближој полицијској станици.
Потрага за Ђ. Р. се наставља.