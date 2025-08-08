ОСУЂЕНИ УБИЦА ПОБЕГАО ИЗ ЗАТВОРА У потрагу укључени специјална јединица и пас трагач, ако га видите позовите 192!

У акцију су укључене све расположиве јединице, укључујући и специјалну К9 јединицу са псом трагачем, док су статични контролни пунктови постављени широм северног дела Косова. Интензивне физичке провере спроводе се у зони око затворске установе.

Ђ. Р, држављанин Србије, служио је казну од 14 година и шест месеци због убиства. Он је, како се наводи, починио кривично дело убиство у прекорачењу нужне одбране, као и кривично дело поседовање опојне дроге и ватреног оружја.

У тренутку бекства, преостало му је још три године и седам месеци до истека затворске казне. Према подацима тзв. Косовске корективне службе, Ђ. Р. је био класификован као напредни осуђеник и у време бекства радио је у радионици унутар установе. Такође је био на листи осуђеника који су разматрани за условни отпуст.

Đorđe Radomirović iz Novog Pazara, osuđeni ubica, koji je 2014. ubio našeg sugrađanina M.V. iz Leška i teško ranio njegovog brata, danas je pobegao iz zatvora.



‼️ Radi se o opasnom kriminalcu‼️



Pozivam sve građane ako primete da pozovu policiju na 192. pic.twitter.com/CCa4O6B3Pk

— Aleksandar Arsenijević (@Aco_Sfens) August 7, 2025