ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ ЗА НОЋ ПОЧИНИО ДВЕ ТЕШКЕ КРАЂЕ У НОВОМ САДУ Ухапшен младић из Пећинаца
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду поднеће кривичну пријаву против Ж. П. (2001) из Пећинаца, због постојања основа сумње да је учинио два кривична дела тешка крађа, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада.
Како се сумња, он је јуче, у току ноћи, обио улазна врата локала у Новом Саду и украо рачунарску опрему.
Ж. П. се терети, да је, исте ноћи, обио и продавницу, из које је украо већу количину цигарета, неколико мобилних телефона и око 220.000 динара.
Полиција је, интензивним оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњиченог.
Код њега је пронађен део украдених ствари, који је враћен власницима.
По налогу надлежног тужиоца, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад.