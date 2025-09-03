light rain
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ ЗА НОЋ ПОЧИНИО ДВЕ ТЕШКЕ КРАЂЕ У НОВОМ САДУ Ухапшен младић из Пећинаца

03.09.2025. 16:44 16:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: freeimages

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду поднеће кривичну пријаву против Ж. П. (2001) из Пећинаца, због постојања основа сумње да је учинио два кривична дела тешка крађа, саопштила је Полицијска управа из Новог Сада.

Како се сумња, он је јуче, у току ноћи, обио улазна врата локала у Новом Саду и украо рачунарску опрему. 

Ж. П. се терети, да је, исте ноћи, обио и продавницу, из које је украо већу количину цигарета, неколико мобилних телефона и око 220.000 динара.   

Полиција је, интензивним оперативним радом, идентификовала, пронашла и ухапсила осумњиченог. 

Код њега је пронађен део украдених ствари, који је враћен власницима.

По налогу надлежног тужиоца, против осумњиченог ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад. 

полицијска управа нови сад тешка крађа Хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај