ОТЕО ЧИЧИ НОВЧАНИК, ИЗ ПРОДАВНИЦА ОДНЕО ПАЗАР Дечак од 12 година осумњичен за крађе у Бачкој Паланци

08.09.2025. 14:31 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци расветлили су три кривична дела крађа, за која је осумњичен дванаестогодишњак из Новог Сада.

Како се сумња, он је, у јулу, у продавници, седамдесетседмогодишњем мештанину извукао новчаник из задњег џепа панталона и побегао.

Сумња се, такође, да је, у претходних месец дана, дванаестогодишњак искористио непажњу продаваца и украо новац из две продавнице.

О свему је обавештен Центар за социјални рад у Новом Саду и Више јавно тужилаштво у Новом Саду.

бачка паланка крађе
