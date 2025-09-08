ОТЕО ЧИЧИ НОВЧАНИК, ИЗ ПРОДАВНИЦА ОДНЕО ПАЗАР Дечак од 12 година осумњичен за крађе у Бачкој Паланци
08.09.2025. 14:31 14:33
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци расветлили су три кривична дела крађа, за која је осумњичен дванаестогодишњак из Новог Сада.
Како се сумња, он је, у јулу, у продавници, седамдесетседмогодишњем мештанину извукао новчаник из задњег џепа панталона и побегао.
Сумња се, такође, да је, у претходних месец дана, дванаестогодишњак искористио непажњу продаваца и украо новац из две продавнице.
О свему је обавештен Центар за социјални рад у Новом Саду и Више јавно тужилаштво у Новом Саду.