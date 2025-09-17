overcast clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОТКРИВЕНИ САТОВИ, ТАШНЕ, НАОЧАРИ... На аеродрому "Никола Тесла" кофери пуни непријављених ЛУКСУЗНИХ СТВАРИ

17.09.2025. 14:51 14:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Управа царина
Коментари (0)
Управа царина
Фото: Управа царина

БЕОГРАД: Детаљном контролом путника на аеродрому "Никола Тесла", службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина привремено су задржали кофере у којима су открили вредну, луксузну робу.

"Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су 16. септембра 2025. године на аеродрому 'Никола Тесла' открили и привремено задржали робу светски познатих марки, вредну више од 23.000 евра", наводи се у саопштењу Управе царина.

Управа царина
Фото: Управа царина

Детаљном контролом су у пртљагу путника пронађени ручни часовник ''ролекс’’, две женске ташне, две ешарпе и наочаре за сунце робне марке ''Louis Vuitton'' и женски каиш ''burberry''.

Управа царина
Фото: Управа царина

Непријављена роба ће бити задржана до окончања поступка пред судом.

Управа царина
Фото: Управа царина
Управа царина
Фото: Управа царина
управа царина
Извор:
Дневник/Управа царина
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај