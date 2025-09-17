ОТКРИВЕНИ САТОВИ, ТАШНЕ, НАОЧАРИ... На аеродрому "Никола Тесла" кофери пуни непријављених ЛУКСУЗНИХ СТВАРИ
17.09.2025. 14:51 14:58
БЕОГРАД: Детаљном контролом путника на аеродрому "Никола Тесла", службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина привремено су задржали кофере у којима су открили вредну, луксузну робу.
"Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су 16. септембра 2025. године на аеродрому 'Никола Тесла' открили и привремено задржали робу светски познатих марки, вредну више од 23.000 евра", наводи се у саопштењу Управе царина.
Детаљном контролом су у пртљагу путника пронађени ручни часовник ''ролекс’’, две женске ташне, две ешарпе и наочаре за сунце робне марке ''Louis Vuitton'' и женски каиш ''burberry''.
Непријављена роба ће бити задржана до окончања поступка пред судом.