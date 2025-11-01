ОВО СУ ЖРТВЕ ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ Најмлађа има само пет година, а најстарија 77 ОВО СУ ЊИХОВЕ ПРИЧЕ
Надстрешница на Железничкој станици "Нови Сад" пала је пре тачно годину дана - 1. новембра 2024. године у 11 сати и 52 минута.
Погинуло 16 особа, док се Теодора Мартинко и даље опоравља од тешких повреда. Већина породица жртава ретко се оглашавала у медијима, а три паралелне истраге после пада надстрешнице воде се у Београду и Новом Саду.
У паду надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду настрадали су:
Ђуро Швоња (1947) из Степановићева,
Милева Карановић (1948) из Каћа,
Вукашин Раковић (1955) из Буковца,
Горанка Раца (1966) из Новог Сада,
Ђорђе Фирић (1971) из Ковиља,
Васко Саздовски (1979) из Северне Македоније,
Сања Ћирић Арбутина (1989) из Каћа,
Стефан Хрка (1997) из Београда,
Ања Радоњић (2001) из Параћина,
Анђела Руман (2004) из Старе Пазове,
Милош Милосављевић (2003) из Книћанина,
Вукашин Црнчевић (2006) из Змајева,
Немања Комар (2007) из Степановићева,
Милица Адамовић (2008) из Каћа,
Валентина Фирић (2014) из Ковиља,
Сара Фирић (2018) из Ковиља.
"Могао је да живи 100 година...": Ђуро Швоња (77)
Ђуро Швоња из Степановићева је најстарија жртва пада надстрешнице на Железничкој станици Нови Сад. Његов син је испричао за медије да је Швоња напокон био извадио све папире за операцију кука и да се радовао повратку кући.
- Преживео је рат! Толико је био здрав да је могао 100 година да живи, а живот је изгубио на овај начин - рекао је син Ђуре Швоње.
"Да ви знате колико је она била дивна!": Милева Карановић (75)
Рођак Милеве Карановић (75) из Каћа је испричао за "Блиц" да је Милева кренула код лекара како би скинула гипс са ноге. Када је села на клупу да сачека аутобус, надстрешница се обрушила на њу.
- Да ви знате како је она била дивна! Свима је помагала, то је добра породица. Има сина и ћерку. Ћерка јој живи у граду, син са њом - рекао је овај даљи рођак.
Четворо деце, осморо унука: Вукашин Раковић (69)
Вукашин Раковић је био отац четворо деце и имао је осморо унука. Како је рекла ћерка Ивана (40), њен отац је кобног 1. новембра 2024. године био на путу за Каћ.
- Седео је на клупи, није имао телефон. Имао је две операције, носио је канилу и није могао да прича. Али се кретао - рекла је ћерка Ивана.
"Несебично је помагала људима": Горанка Раца (58)
Колегиница Горанке Раца (58) ју је после трагедије описала као "изузетно фину женицу".
- Била је врсни хомеопата која је несебично помагала људима. Заиста дивна жена - испричала је колегиница Горанке Раца.
Отац Горанке Раца, Ђуро Раца, преминуо је 7. октобра ове године.
Погинуо са две унуке: Ђорђе Фирић (53)
Ђорђе Фирић (53) је настрадао са своје две унуке, Саром (5) и Валентином (9).
Погинули су док су путовали за Лозницу, где је требало да прославе славу. Како су касније испричали волонтери из Организације за трагање и спасавање, Ђорђа су испод рушевина пронашли како грли своје унуке.
Познати научник из Македоније: Васко Саздовски (45)
Познати научник из Северне Македоније Васко Саздовски (45) радио је у Институту у Новом Саду где се истражују и развијају информационе технологије за пољопривреду.
Био је ожењен и иза себе је оставио двоје деце. Испод надстрешнице се затекао док је путовао у Северну Македонију како би видео породицу.
Имала је тежак живот: Сања Ћирић Арбутина (35)
Сања Арбутина Ћирић (35) је кобног дана отишла до цветне пијаце у Новом Саду како би купила цвеће.
Сања је имала тежак живот, одрасла је без оца, а њена мајка је касније добила ћерку, Сањину сестру, која је преминула. Бавила се посластичарством.
Чекао девојку на станици: Стефан Хрка (27)
Стефан Хрка (27) се бавио грађевином, а како је испричала његова мајка, због посла је започео живот у другом граду.
- Стефан је тог дана пратио девојку на станици или ју је чекао - рекла је његова мајка Дијана Хрка.
Студирала кинески, тренирала кошарку: Ања Радоњић (23)
Ања Радоњић из Параћина, једна је од три особе које су из рушевина надстрешница извучени живи. После 17 дана борбе за живот подлегла је тешким повредама.
Ања је била студенткиња Филолошког факултета у Београду, студирала је кинески језик.
Ања је годинама тренирала кошарку због чега је одржан и Хуманитарни меморијални турнир "Ања Радоњић 2025".
Била је трудна, погинула са дечком: Анђела Руман (20)
Анђела Руман је настрадала на Железничкој станици док је била са дечком Милошем Милосављевићем. Милошев отац је открио да је Анђела била трудна и да су, највероватније, планирали да лепе вести саопште неколико дана касније, на планираном породичном ручку.
Анђелина мајка је раније навела да су имале толико планова који се никада нису остварили. Анђелина мајка се често оглашава на друштвеним мрежама и гаји сећање на своју ћерку.
Млади фудбалер: Милош Милосављевић (21)
Милош Милосављевић (21) из Книћанина код Зрењанина био је млади фудбалер који је требало да заигра са својим фудбалским тимом важну утакмицу. Планирао је, кажу, потом и да прослави свој рођендан.
Погинуо је док је на Железничкој станици "Нови Сад" био са девојком, Анђелом Руман.
Чекао превоз да се врати кући: Вукашин Црнчевић (18)
Вукашин Црнчевић је извучен жив из рушевина надстрешнице, а повредама је подлегао на Војно-медицинској академији после четири месеца и 20 дана. Похађао је Економску школу "Светозар Милетић".
Кобног дана је чекао је превоз да би се вратио кући.
Хтео је да положи возачки: Немања Комар (17)
Немања Комар (17), младић из Степановићева, кобног дана је чекао аутобус за повратак кући након што је завршио час вожње.Његов лик осликан је на зиду спортске хале Основне школе "Алексе Шантић" коју је похађао.
Мурал је урадио руски уметник Андреј Колосов по жељи његових другова и рођака.
Смрт је затекла на повратку из школе: Милица Адамовић (16)
Милица Адамовић из Каћа настрадала је на Железничкој станици док је чекала аутобус. Она се враћала кући из Пољопривредне школе у Футогу.
Кренуле са деком на породичну славу: Валентина (9) и Сара (5) Фирић
Најмлађе жртве пада надстрешнице на Железничкој станици "Нови Сад" су сестре Сара (5) и Валентина (9) Фирић из Ковиља.
Кобног 1. новембра 2024. године девојчице су са својим деком Ђорђем кренуле на пут у Лозницу, где је требало да код друге баке и деке прославе породичну славу.