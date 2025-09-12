(ВИДЕО, ФОТО) ПАЛАНЧАНИН ИЗАЗВАО ПОЖАР У ЛОКАЛУ Ухапшен осумњичени за изазивање опште опасности, НАШЛИ МУ И МАРИХУАНУ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци, ефикасним оперативним радом, идентификовали су и ухапсили Р. О. (2005) из овог места због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности.
Како се сумња, он је јутрос у Бачкој Паланци, са још једном особом за којом полиција интензивно трага, изазвао пожар у угоститељском објекту, тако што је разбио стаклени излог, полио сепаре запаљивом течношћу и запалио га, истакли су у МУП-у Србије
Претресом стана који је Р. О. користио, полиција је пронашла мању количину марихуане, па ће против њега бити поднета и кривична пријава за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.
Како су у МУП-у истакли, њему је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци.