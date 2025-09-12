clear sky
(ВИДЕО, ФОТО) ПАЛАНЧАНИН ИЗАЗВАО ПОЖАР У ЛОКАЛУ Ухапшен осумњичени за изазивање опште опасности, НАШЛИ МУ И МАРИХУАНУ

12.09.2025. 20:14 20:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
Коментари (0)
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци, ефикасним оперативним радом, идентификовали су и ухапсили Р. О. (2005) из овог места због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности.

Како се сумња, он је јутрос у Бачкој Паланци, са још једном особом за којом полиција интензивно трага, изазвао пожар у угоститељском објекту, тако што је разбио стаклени излог, полио сепаре запаљивом течношћу и запалио га, истакли су у МУП-у Србије


Претресом стана који је Р. О. користио, полиција је пронашла мању количину марихуане, па ће против њега бити поднета и кривична пријава за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.   

MUP Srbije
Фото: MUP Srbije


Како су у МУП-у истакли, њему је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Бачкој Паланци. 

MUP Srbije
Фото: MUP Srbije
пожар Хапшење
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
