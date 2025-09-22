clear sky
ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА ПЕТОРО ОКРИВЉЕНИХ Оптужница за убиство у Сремској Митровици на испитивању

22.09.2025. 09:48 09:57
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Хапшење једног од осумњичених
Фото: МУП

Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло против петорице која се терете за убиство Александра Јуришићa (34) из Сремске Митровице још увек није потврђена и налази се у фази испитивања, сазнаје „Дневник”.

Како је за наш лист потврђено у том тужилаштву, оптужница је подигнута против окривљеног С. Б. (42) из Вашице због кривичног дела тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичног дела фалсификовање истраге, затим против окривљених М. М. (32) из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. (34) из Лаћарка због кривичног дела тешко убиство у помагању, као и против окривљеног С. К. (32) с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а против окривљеног М. П. због кривичног дела тешко убиство у потстрекивању.

Сумњичи се и за покушај убиства 

С. Б. се, како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, сумњичи и за покушај убиства Д. К. (58) из Бачке Паланке. На њега је у јулу 2024. године, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу, наневши му прострелну рану на бутини.

Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве, а С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и изручен је надлежним органима Републике Србије.

Подсетимо, у „Београду на води” ухапшен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је приведен и држављанин Босне и Херцеговине М. М., за којим је Интерпол у Бечу расписао међународну потерницу за кривично дело у вези са дрогом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т. 

– Полиција је оперативним радом открила станове које су користили осумњичени, у Сремској Митровици и Београду, где су се, како се сумња, скривали С. Б. и М. М., који се сумњичи за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела тешко убиство – навео је након хапшења министар унутрашњих послова Ивица Дачић.

оптужница за убиство сремска митровица
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
