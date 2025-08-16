ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА ПЕТОРО ОКРИВЉЕНИХ Подигнута оптужница за убиство у Сремској Митровици
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло је оптужницу против петорице која се терете за убиство Александра Јуришићa (34) из Сремске Митровице, сазнаје „Дневник”.
Како је за наш лист потврђено у том тужилаштву, оптужница је подигнута против окривљеног С. Б. (42) из Вашице због кривичног дела тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичног дела фалсификовање истраге, затим против окривљених М. М. (32) из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. (34) из Лаћарка због кривичног дела тешко убиство у помагању, као и против окривљеног С. К. (32) с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а против окривљеног М. П. због кривичног дела тешко убиство у потстрекивању.
Покушај убиства
Како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, С. Б. се сумњичи и за покушај убиства Д. К. (58) из Бачке Паланке. На њега је у јулу 2024. године, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу наневши му прострелну рану на бутини.
Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве, а С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и изручен је надлежним органима Републике Србије.
Иза решетака
Решењем Вишег суда у Сремској Митровици од 6. августа, према окривљенима С. Б., М. М., М. Т. и М. П. продужен је притвор за 30 дана. По истом решењу, притвор им може трајати најдуже до 5. септембра.
Подсетимо, у „Београду на води“ ухапшен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је приведен и држављанин Босне и Херцеговине М. М., за којим је Интерпол у Бечу расписао међународну потерницу за кривично дело у вези са дрогом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т.
– Полиција је оперативним радом открила станове које су користили осумњичени, у Сремској Митровици и Београду, где су се, како се сумња, скривали С. Б. и М. М., који се сумњичи за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела тешко убиство – навео је након хапшења министар унутрашњих послова Ивица Дачић.