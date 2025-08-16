clear sky
30°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА ПЕТОРО ОКРИВЉЕНИХ Подигнута оптужница за убиство у Сремској Митровици

16.08.2025. 10:43 10:52
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
митровица
Фото: МУП

Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло је оптужницу против петорице која се терете за убиство Александра Јуришићa (34) из Сремске Митровице, сазнаје „Дневник”.

Како је за наш лист потврђено у том тужилаштву, оптужница је подигнута против окривљеног С. Б. (42) из Вашице због кривичног дела тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичног дела фалсификовање истраге, затим против окривљених М. М. (32) из места Међаши у Босни и Херцеговини и М. Т. (34) из Лаћарка због кривичног дела тешко убиство у помагању, као и против окривљеног С. К. (32) с пријављеним пребивалиштем у месту Воћњак и боравиштем у Бијељини, због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела, а против окривљеног М. П. због кривичног дела тешко убиство у потстрекивању.

Покушај убиства 

Како су рекли у МУП-у након његовог хапшења, С. Б. се сумњичи и за покушај убиства Д. К. (58) из Бачке Паланке. На њега је у јулу 2024. године, у Улици 20. октобра у Бачкој Паланци, испаљено неколико хитаца, који су га погодили у ногу наневши му прострелну рану на бутини.

Брутално убиство Александра Јуришића догодило се 17. јануара око 18.30 часова испред породичне куће жртве, а С. Б., М. М., М. Т. и С. К. су ухапшени неколико дана касније, док је М. П. лишен слободе у Босни и Хецеговини и изручен је надлежним органима Републике Србије.

Иза решетака

Решењем Вишег суда у Сремској Митровици од 6. августа, према окривљенима С. Б., М. М., М. Т. и М. П. продужен је притвор за 30 дана. По истом решењу, притвор им може трајати најдуже до 5. септембра.

Подсетимо, у „Београду на води“ ухапшен је С. Б. и том приликом је полиција код њега пронашла пиштољ. Осим њега, тада је приведен и држављанин Босне и Херцеговине М. М., за којим је Интерпол у Бечу расписао међународну потерницу за кривично дело у вези са дрогом, док је у Сремској Митровици слободе лишен М. Т. 

– По­ли­ци­ја је опе­ра­тив­ним ра­дом от­кри­ла ста­но­ве ко­је су ко­ри­сти­ли осум­њи­че­ни, у Срем­ској Ми­тро­ви­ци и Бе­о­гра­ду, где су се, ка­ко се сум­ња, скри­ва­ли С. Б. и М. М., ко­ји се сум­њи­чи за кри­вич­но де­ло по­моћ учи­ни­о­цу по­сле из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла те­шко уби­ство – на­вео је након хапшења ми­ни­стар унутрашњих послова Ивица Да­чић.

више јавно тужилаштво сремска митровица оптужница за убиство
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНИМА ЗА УБИСТВО АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА; Лишен живота испред породичне куће у Сремској Митровици
policija

„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНИМА ЗА УБИСТВО АЛЕКСАНДРА ЈУРИШИЋА; Лишен живота испред породичне куће у Сремској Митровици

28.01.2025. 08:36 08:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај