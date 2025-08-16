clear sky
36°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАЈ ГРАД ЈЕ ОДРЕШИО КЕСУ ЗБОГ ПАСА! За уједе луталица исплаћено 22.000 евра, има их преко хиљаду

16.08.2025. 11:10 11:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/ Вијести
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

ПЉЕВЉА Најкритичније стање је на депонији “Јагњило”, где их је у тренутку бројања, за потребе израде Локалног програма контроле паса  до 2030. године било 159

На подручју општине Пљевља има преко хиљаду паса луталица, а у локалној управи тврде да их је због разуђености терена и сталног кретања немогуће све пребројати, преносе Вијести.

Најкритичније стање је на депонији “Јагњило”, где их је у тренутку бројања, за потребе израде Локалног програма контроле паса од 2025. до 2030. године било 159, наводи црногорски портал. 

Пси луталице са депоније праве велике проблеме мештанима околних села, а у протекле три године на име штете и судских трошкова од уједа напуштених паса Општина и Комуналне услуге исплатиле су солидарно око 22.000 евра.

У градским месним заједницама пребројано је укупно 106 паса, а на селима 745 паса луталица.

“Капацитети азила одавно су постали мали за потребе смештаја паса, а велики проблем представља довожење паса са територије других општина. Због свега наведеног, на територији општине постоји огроман потенцијал за неконтролисано размножавање паса”, наводи се у Локалном програму контроле за период од 2025. до 2030. године.

Није  могуће утврдити ни тачан број власничких паса у Пљевљима, а према проценама, на ужем подручју пет градских МЗ има их око 170, који су вакцинисани, један део је чипован а један део стерилисан, а на подручју сеоских меесних заједница око 1.500, наводе Вијести.

Танјуг/Вијести 

луталице одштета пљевља
Извор:
Танјуг/ Вијести
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПСИ ЛУТАЛИЦЕ МУ ЗАКЛАЛИ 12 ОВАЦА, 10 ЈАГАЊАЦА И ОВНА "То је био застрашујућ призор. Овце и јагањци су били раскомадани и разбацани по читавом плацу"
стадо

ПСИ ЛУТАЛИЦЕ МУ ЗАКЛАЛИ 12 ОВАЦА, 10 ЈАГАЊАЦА И ОВНА "То је био застрашујућ призор. Овце и јагањци су били раскомадани и разбацани по читавом плацу"

18.02.2025. 10:15 10:25
Волим
0
Коментар
1
Сачувај