ОВАЈ ГРАД ЈЕ ОДРЕШИО КЕСУ ЗБОГ ПАСА! За уједе луталица исплаћено 22.000 евра, има их преко хиљаду
ПЉЕВЉА Најкритичније стање је на депонији “Јагњило”, где их је у тренутку бројања, за потребе израде Локалног програма контроле паса до 2030. године било 159
На подручју општине Пљевља има преко хиљаду паса луталица, а у локалној управи тврде да их је због разуђености терена и сталног кретања немогуће све пребројати, преносе Вијести.
Најкритичније стање је на депонији “Јагњило”, где их је у тренутку бројања, за потребе израде Локалног програма контроле паса од 2025. до 2030. године било 159, наводи црногорски портал.
Пси луталице са депоније праве велике проблеме мештанима околних села, а у протекле три године на име штете и судских трошкова од уједа напуштених паса Општина и Комуналне услуге исплатиле су солидарно око 22.000 евра.
У градским месним заједницама пребројано је укупно 106 паса, а на селима 745 паса луталица.
“Капацитети азила одавно су постали мали за потребе смештаја паса, а велики проблем представља довожење паса са територије других општина. Због свега наведеног, на територији општине постоји огроман потенцијал за неконтролисано размножавање паса”, наводи се у Локалном програму контроле за период од 2025. до 2030. године.
Није могуће утврдити ни тачан број власничких паса у Пљевљима, а према проценама, на ужем подручју пет градских МЗ има их око 170, који су вакцинисани, један део је чипован а један део стерилисан, а на подручју сеоских меесних заједница око 1.500, наводе Вијести.
Танјуг/Вијести