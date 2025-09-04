ПОГИНУО ВОЗАЧ У СУДАРУ КОМБИЈА И КАМИОНА! Тешка несрећа код Велике Плане, колона дуга 10 километара!
04.09.2025. 17:10 17:14
Обустављен је саобраћај, а колона возила дуга је око 10 километара
Стравична саобраћајна несрећа догодила се код места Лозовик код Велике Плане, а једна особа је погинула.
Према првим информацијама, на ауто-путу Ниш-Београд дошло је до судара и комбија и теретног возила, у ком је тешко повређен возач комбија.
Он је хитно превезен у болницу, али је, према незваничним информацијама, тамо преминуо.
На лицу места је обустављен саобраћај, а колона возила дуга је око 10 километара.