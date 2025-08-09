ПОЛИЦИЈА НА АУТО-ПУТУ ЗАПЛЕНИЛА 60 КГ МАРИХУАНЕ Ухапшен држављанин Црне Горе ДРОГА БИЛА ДОБРО САКРИВЕНА
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници МУП-а у Новом Саду запленили 60 килограма марихуане и ухапсили држављанина Црне Горе, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
„Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду запленили су 60 килограма марихуане и ухапсили држављанина Црне Горе Х. Ш. (1970), због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Новосадска криминалистичка полиција пронашла је марихуану у пртљажнику аутомобила осумњиченог који је заустављен у околини Београда, на ауто-путу према Нишу. Х. Ш. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Београду,” изјавио је Дачић.