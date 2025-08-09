clear sky
33°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЛИЦИЈА НА АУТО-ПУТУ ЗАПЛЕНИЛА 60 КГ МАРИХУАНЕ Ухапшен држављанин Црне Горе ДРОГА БИЛА ДОБРО САКРИВЕНА

09.08.2025. 10:39 10:54
Пише:
Дневник
Извор:
МУП
Коментари (0)
а
Фото: МУП

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници МУП-а у Новом Саду запленили 60 килограма марихуане и ухапсили држављанина Црне Горе, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

„Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду запленили су 60 килограма марихуане и ухапсили држављанина Црне Горе Х. Ш. (1970), због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Новосадска криминалистичка полиција пронашла је марихуану у пртљажнику аутомобила осумњиченог који је заустављен у околини Београда, на ауто-путу према Нишу. Х. Ш. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Београду,” изјавио је Дачић.

марихуана заплена МУП
Извор:
МУП
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај