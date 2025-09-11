ПОРЕСКА ПРЕВАРА ОД СКОРО 9 МИЛИОНА ДИНАРА Ухапшена власница привредног друштва у Пожеги
Припадници Министарства унутрашњих послова, Службе за сузбијање криминала Управе криминалистичке полиције и Полицијске управе у Ужицу, у сарадњи са Пореском полицијом и Основним јавним тужилаштвом у Пожеги, ухапсили су Ј. С. (52) из Пожеге, због постојања основа сумње да је учинила кривична дела пореска превара у вези са порезом на додату вредност и пореска утаја.
Како се сумња, Ј. С. је као фактички одговорно лице у привредном друштву „Гранд ЈМС“ ДОО Пожега, од почетка 2022. до краја 2023.године, у намери да делимично избегне плаћање ПДВ, поднела пореске пријаве пореза на додату вредност неистинитог садржаја у којима није исказала промет по основу издавања сала за прославе разним физичким лицима, нити је њима испоставила фактуре у укупном износу од 34.601.136 динара.
Сумња се да је на основу тога она избегла да евидентира, обрачуна и плати ПДВ у укупном износу од 5.607.888 динара.
Такође, постоје основи сумње да Ј. С. у намери да избегне плаћање пореза на добит правних лица у истом временском периоду није евидентирала приходе остварене од издавања сале за прославе у укупном износу од 23.298.623 динара, на који начин је избегла да обрачуна и плати порез на добит у укупном износу од 3.293.251 динар.
На наведени начин, Ј. С. је, како се сумња, оштетила буџет Републике Србије за укупно 8.901.139 динара.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 часова и она ће, уз кривичну пријаву, бити приведена надлежном тужилаштву.