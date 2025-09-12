clear sky
ПОВРЕЂЕНА БЕБА ОД 9 МЕСЕЦИ Нови детаљи стравичне САОБРАЋАЈКЕ у Лучанима! Хоспитализоване 4 особе, има и ТЕЖИХ ПОВРЕДА

12.09.2025. 22:18
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

ЛУЧАНИ: У тешкој саобраћајној незгоди која се током вечерњих сати догодила у Лучанима повређене су четири особе, које су возилом Хитне помоћи превезене у Општу болницу у Чачку.

Четири особе примљене су на ургентно пријемно одељење. Моторцилкиста после одрађене дијагнистике и констатованих тешких телесних повреда у виду прелома рамена примљен на одељење ортопедије. Други повређени мушкарац, мајка и деветомесецна беба после одрађене дијагнистике и констатованих тешких телесних повреда пуштени на кућно лечење, потврђено је за РИНУ у болници.

Подсећамо, до незгоде је дошло када је возач мотора ударио трочлану породицу на пешачком прелазу.
 

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
