ПОЖАР ПОРЕД ПРУГЕ ЗАУСТАВИО ВОЗОВЕ Отправник пријавио да горе прагови у Бруснику

04.09.2025. 20:38 20:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
d
Фото: pixabay.com

Инфраструкура железнице Србије саопштила је вечерас да је у прекиду железнички саобраћај на релацији Зајечар - Неготин због пожара који се догодио у близини пруге у Бруснику данас у 15.00 часова.

Отправник возова у Бруснику пријавио је најпре да горе прагови на првом и четвртом колосеку.

Пожар се током поподнева проширио и на железничку инфраструктуру, па је у станици Брусник ватра захватила четири станична колосека, а изгорела је и половина прагова на четвртој и петој скретници. Укупно је изгорело око 400 прагова на колосецима и скретницама.

Према информацијама дежурног железничког особља на терену, пожар је велики, а ватрогасне јединице су на месту пожара и ангажовани су приоритетно да спрече ширење ватре на околне куће и друге објекте. Месту пожара на прузи немогуће је тренутно прићи.

Овакве ситуације директно угрожавају безбедност железничког саобраћаја и животе људи, а захваљујући правовременој интервенцији дежурних железничара спречена је могућа већа несрећа на прузи, наводи се у саопштењу.

Напомињу да се сваки пожар у близини пруге веома брзо прошири на железничку инфраструктуру, пламен захвати прагове и пругу, а постоји велика опасност уколико у тим тренуцима наиђу возови.

Ово није први пожар у Бруснику током лета који је захватио пругу и прагове.

Пре свега четири дана на релацији Брусник - Табановачка река, ватра из околног растиња захватила је пругу и том приликом је изгорело тридесетак прагова, а железнички саобраћај је био у прекиду око четири и по сата.

У претходних пет дана пожари поред пруге захватили су пругу између Мале Крсне и Пожаревца, када је изгорело тридесетак прагова, док је у Букаревцу на два колосека изгорело или оштећено у пожару око 260 прагова.

Инфраструктура железнице Србије и овај пут упозорава да се не пали ватра у близини пруге, јер се пожар веома брзо шири на колосек, прагове и железничке инфраструктуре, а последице несрећа које се у таквим ситуацијама могу догодити су несагледиве, додаје се у саопштењу.

