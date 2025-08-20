ПРЕДМЕТ „ЗВУЧНИ ТОП“ И ДАЉЕ СТРОГО ПОВЕРЉИВ Списи пребачени Првом основном тужилаштву
Јавно тужилаштво за организовани криминал (ЈТОК) је поводом случаја “Звучни топ”, након прикупљених обавештења, списе предмета 4. јуна уступило на надлежност и поступање Првом основном јавном тужилаштву у Београду, потврђено је Танјугу у ЈТОК.
Из тог тужилаштва додају да се предмет и даље води под ознаком строго поверљиво.
Предмет који се односи на догађаје 15. марта у Београду отворен је и у Првом основном јавном тужилаштву, а пошто је поднето више кривичних пријава са тврдњом да је на протесту употребљено оружје тзв. звучни топ.
У Јавном тужилаштву за организовани криминал предмет је отворен крајем маја, а након више кривичних пријава за кривично дело тероризма, како су тада саопштили, подсећа РТС.
Тада су из Тужилаштва упутили захтев Првом основном јавном тужилаштву за достављање списа предмета, који је већ био формиран, али са другом правном квалификацијом.
Предмет "Звучни топ" у Првом основном јавном тужилаштву формиран је одмах после протеста у Београду 15. марта, а из тог тужилаштва су 18. марта саопштили да звучни топ није употребљен и да настављају истрагу како би се утврдило шта је изазвало панику код учесника.
У саопштењу тог тужилаштва наводи се да је формиран предмет и упућен захтев за прикупљање потребних обавештења МУП-у, Дирекцији полиције, са захтевом да се утврди да ли је дошло до употребе оружја пиротехничког или неког другог опште опасног средства, које је довело или је могло да изазове опасност за живот или тело присутних грађана.
Додаје се да из Анализе Министарства одбране, произлази да на основу доступних података и отворених извора, нема индиција да се користио систем "звучни топ" и да из дописа Министарства здравља произлази да се, на основу прикупљених извештаја надлежних здравствених установа на територији града Београда, недвосмислено утврђује да код пацијената који су прегледани од 15. до 17. марта није било клиничких знакова акутне акустичне трауме нити су дијагностиком утврђена било која друга оштећења изазвана интензивном, сконцетрисаном, високофреквентном буком од преко 100 и више децибела.
Тужилаштво је тада навело да сматра да, из прикупљених извештаја, произлази да од стране свих организационих јединица и припадника обезбеђењу протеста није употребљен тзв. "звучни топ" и да ће тужилаштво даље радити на утврђивању разлога изазивања понашања грађана критичном приликом.