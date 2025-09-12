clear sky
ПРЕТИО СМРЋУ ЧОВЕКУ У СРЕД АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ Суд му одредио притвор

12.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: pixabay.com

ЛЕСКОВАЦ: На предлог Основног јавног тужилаштва у Лесковцу суд је одредио до 30 дана притвор И. М. (53) из Лесковца, осумњиченом да је у једној адвокатској канцеларији претио оштећеном смрћу.

Он је претходно саслушан у тужилаштву, саопштено је из тог тужилаштва.

Њему је стављено на терет да је 11. септембра у једној адвокатској канцеларији упутио речи претње оштећеном да ће га убити.

Он је осумњичен за кривично дело угрожавање сугурности.

