ПРЕТИО СМРЋУ ЧОВЕКУ У СРЕД АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ Суд му одредио притвор
12.09.2025. 13:43 13:48
ЛЕСКОВАЦ: На предлог Основног јавног тужилаштва у Лесковцу суд је одредио до 30 дана притвор И. М. (53) из Лесковца, осумњиченом да је у једној адвокатској канцеларији претио оштећеном смрћу.
Он је претходно саслушан у тужилаштву, саопштено је из тог тужилаштва.
Њему је стављено на терет да је 11. септембра у једној адвокатској канцеларији упутио речи претње оштећеном да ће га убити.
Он је осумњичен за кривично дело угрожавање сугурности.