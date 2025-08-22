ПРЕТРЧАВАЛА КОЛОВОЗ ПА НА ЊУ НАЛЕТЕО АТОМОБИЛ Тешко повређена девојка у Београду
22.08.2025. 17:07 17:12
У близини Метро на Петловом брду у Београду возач аутомбила "покосио" је девојку (17) која је претрчавала улицу, преноси „Telegraf.rs".
Она је са тешким повредама главе и ноге примљена у болницу.
Возач је након незгоде сачекао полицију.
Према речима сведока, девојка је ван пешачког претрчавала улицу.
Мушкарац који је возио аутомбил није био под дејством алкохола.
На месту незгоде је увиђајна екипа саобраћајне полиције.