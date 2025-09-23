few clouds
ПРИТВОРЕНИ Б.Ј. ПРЕКИНУО ШТРАЈК ГЛАЂУ Огласила се Управа за извршење кривичних санкција, ово су детаљи

23.09.2025. 14:31 14:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Дневник
Фото: Дневник

Притворени Б.Ј. прекинуо је штајк глађу у Специјалној затворској болници у Београду, наведено је у саопштењу Управе за извршење кривичних санкција.

Управа за извршење кривичних санкција саопштава да је притворено лице Б.Ј. данас прекинуло штрајк глађу у Специјалној затворској болници у Београду и да је доброг општег стања.

Сви медицински протоколи који се уводе код особа које не узимају храну су примењени у случају Б.Ј. у овој здравственој установи, где је све време био под надзором лекара.

Притворено лице Б.Ј. је смештено у Специјалну затворску болницу у Београду у поподневним часовима 17. септембра пошто је 12. септембра одлучио да ступи у штрајк глађу у притворској јединици Окружног затвора у Новом Саду, због, како је навео у писаној изјави, незадовољства радом суда.

Од тог тренутка су сви његови витални витални параметри праћени од стране лекара Службе за здравствену заштиту Окружног затвора у Новом Саду.

