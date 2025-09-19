ПРИТВОРЕНИ Б. Ј. ДОБРОГ ОПШТЕГ СТАЊА Ово су детаљи из Специјалне затворске болнице у Београду
Управа за извршење кривичних санкција издала је саопштење у вези са здравственим стањем притвореног Б.Ј. Саопштење упправе преносимо у целости.
Управа за извршење кривичних санкција саопштава да је, као што смо и најавили, током јучерашњег дана у Специјалној затворској болници у Београду код притвореног лица Б. Ј. обављена сва потребна дијагностика која се примењује код особа које не уносе храну и да је он доброг општег стања.
Код овог лица се од тренутка кад је 12. септембра одлучио да ступи у штрајк глађу, због, како је навео у писаној изјави, незадовољства радом суда, свакодневно прате сви витални параметри и то се и даље ради у Специјалној затворској болници у Београду од момента кад је смештен у ту здравствену установу у поподневним часовима 17. септембра.
Као што смо пре два дана после спровода овог лица из Окружног затвора у Новом Саду саопштили и то јуче поново истакли, све особе које имају одобрење надлежног суда у Новом Саду могу да га посете у Специјалној затворској болници у Београду.