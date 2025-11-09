МЕСАРОВИЋ СЕ САСТАЛА СА ПРЕДСЕДНИКОМ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ НР КИНЕ У ПРОВИНЦИЈИ ФУЂИЈЕН Значајне инвестиције у Србију долазе из овог дела земље, настављамо да јачамо партнерства
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић састала се са Џоу Зујијем, партијским секретаром Комунистичке партије НР Кине провинције Фуђијен, а затим и била његова гошћа на свечаној вечери коју је приредио поводом посете делегације Владе Републике Србије покрајини Фуђијен.
-Поносни смо што настављамо да градимо наше челично пријатељство, развијамо свеобухватну привредну сарадњу и интензиван политички дијалог на свим нивоима, да заједно градимо заједницу са заједничком будућношћу утемељену на великом пријатељству наша два председника – Републике Србије Александра Вучића и Народне Републике Кине Си Ђинпинга - навела је Месаровић.
Србија ће, како је рекла Месаровић, увек бити захвална кинеским пријатељима на принципијелном ставу и подршци по питању АП Косова и Метохије, и заштити суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије.
-Држава Србија ће увек подржавати политику „једне Кине“.
Наша два народа које везује челично пријатељство су и партнери који граде конкретне пројекте, нова радна места и заједничке успехе - изјавила је Месаровић.
Месаровић је упознала Зујија са предностима даље економске сарадње у оквиру Споразума о слободној трговини са НР Кином, који има огроман потенцијал и омогућава још већу привредну размену и доступност српских производа на кинеском тржишту.
-Поновила сам захвалност на подршци Фуђијен провинције и партијског секретара лично на даљем развоју Србије, што се огледа у значајним инвестицијама у Србију које долазе управо из ове провинције. То потврђује да Фуђијен провинција има значајну улогу у даљем јачању свеукупног стратешког партнерства Србије и Кине. У том духу настављамо да радимо у интересу наше привреде, у складу са политиком председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, која гради нове мостове сарадње са нашим челичним пријатељима – Народном Републиком Кином. Нека живи наше челично пријатељство - навела је Месаровић.