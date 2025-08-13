clear sky
ПУТНИЦИМА УКРАО 10.000 ЕВРА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ Држављанин БиХ ухапшен у Новом Саду ОСУМЊИЧЕН ЗА ВИШЕ ТЕШКИХ КРАЂА

13.08.2025. 12:17 12:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Canva/Ilustracija

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду, у сарадњи са Полицијском управом за Град Београд, ухапсили су држављанина Босне и Херцеговине С. Р. (1987), због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дела крађа и тешка крађа.

Сумња се да је, прекјуче, на перону Међумесне аутобуске станице у Новом Саду, из аутобуса који саобраћа ка иностранству, украо новац грађана који су слали средства својим породицама у другим земљама, у укупном износу од око 10.000 евра, саопштила је ПУ Нови Сад.

Интензивним оперативним радом, полиција је сутрадан расветлила ово кривично дело и ухапсила осумњиченог у Београду. Код њега је пронађена готово целокупна свота украденог новца, која ће бити враћена власницима.

Поред овог дела, сумња се да је С. Р. на подручју Града Новог Сада починио још најмање 12 кривичних дела крађа и тешка крађа.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити приведен Основном јавном тужиоцу у Новом Саду уз кривичну пријаву.

Вести Хроника
