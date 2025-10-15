overcast clouds
РИБОКРАДИЦЕ УХВАЋЕНЕ СА МРЕЖАМА ПУНИМ УЛОВА Тројици кривичне пријаве

15.10.2025. 12:23 12:35
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова поднеће кривичне пријаве против три особе, због постојања основа сумње да су учиниле кривично дело незаконит риболов.

Полиција из Бачке Паланке је, на језеру Тиквара, затекла Б. Р. (59) како извлачи из језера мреже са уловом рибе.

У Србобрану, рибочувари су, на каналу Дунав-Тиса-Дунав, у води пронашли мреже које, како се сумња, припадају Д. М. (56) и З. М. (22) из овог места. Сумња се, такође, да су њих двојица вређали рибочуваре и претили им, па се они терете и за кривично дело угрожавање сигурности.

По налогу надлежних тужилаштава, против осумњичених ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку.

рибокрадице
Вести Хроника
