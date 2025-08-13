РОДИТЕЉИ БЕСПОМОЋНИ НА ОБАЛИ “Мислили смо да присуствујемо убиству“, каже мајка детета на које се МАНИЈАК СКУТЕРОМ ЗАЛЕТАО на Тамишу
"Само се појавио из правца Дунава на џетскију, бахато је возио и преврнуо је неколико деце, настала је општа паника", прича за Telegraf.rs потресена Бојана Тадић, мајка која је са обале Тамиша синоћ посматрала тренинг кајакашког клуба у Панчеву чије је члан и њено дете.
Међутим, миран тренинг се претворио у праву драму и борбу за живот када је Милан Јаковљевић (29) воденим скутером газио децу која су веслала у кајаку, а затим и тренера који је покушао да их заштити.
Како је изгледао овај језиви инцидент za Telegraf.rs испричала је ова мајка која је беспомоћно посматрала праву драму која се одвијала на средини реке, а до свог детета није могла да дође.
- Ја сам отишла да посматрам тренинг и пред крај самог тренинга једно лице на џетскију се појавило из правца Дунава. Вожња је била бахата, ти таласи су преврнули децу која су упала у воду. Настала је општа паника. Тренер Ненад Миковић који је био на обали у том тренутку и одмах је реаговао. Узео је даску и кренуо је да заштити нашу децу. Када је пришао у том сплаву где се налазила та екипа са Миланом Јаковљевићем који је возио, одмах је кренуо под пуном брзином да га прегази (тренера) - прича Бојана и додаје да је Јаковљевић оборио тренера у воду, а онда је уследила права драма.
- Он се враћао још једно три пута да га прегази, а деца су све то гледала, на обали је била паника, деца су вриштала, сви смо били узнемирени. Мислили смо да присуствујемо убиству - прича мајка.
Након напада Јаковљевић ћаскао и отишао
Бојана прича да их је све зачудила ситуација која је уследила након напада. Јаковљевић се понашао "лежерно", а то је све присутне додатно узнемирило.
- Када смо извукли децу из воде, већ је била стигла патрола и њега је неко од његових пријатеља превезао чамцем на нашу страну Тамиша. Он је са два полицајца отишао на насип, са њима је ћаскао врло лежерно, смејао се, што је наравно узнемирило све нас који смо се потресли, јер смо то све са децом гледали. У једном тренутку је сео у ауто и одвезао се. Ми смо сви били зачуђени, то је за нас био шок, да неко ко је можда и под утицајем алкохола, чим се тако понашао, буде пуштен да се одвезе и да учествује у саобраћају и можда угрози још некога. Полиција је дошла на наш позив, али већ се тај немили догађај завршио - објашњава наша саговорница.
Више пута покушао да прегази тренера
- Три, четири пута је покушао да прегази тренера. После је отишао, паркирао скутер, када је сишао са скутера, поздрављао се са неким, бацао коске ликујући пред тим друштвом које је то посматрало са тог сплава на којем су се налазили.
Она додаје да су деца задобила лакше телесне повреде које су задобили након што пали и ударили се да ли у чамац или обалу или приликом пада са чамца.
- Оно што је најгоре јесте да су они јако стресирани, исфрустрирани, уплашени, деца су се сва тресла, било је и деце која су целу ноћ повраћала вероватно од тог стреса. Тако да то нас више брине чему су они присуствовали, шта су видели, поред свих ствари које су могле да се десе, али срећом нису - каже Бојана која се налази испред полицијске станица у Панчеву.
- Овде смо, зато што смо поднели пријаву против полицајаца који су били ту и пустили лице које је тако дивљало да оде, несметано са места догађаја. Чули смо да је дошло до преквалификације дела, тако да је он сада оптужен за покушај убиства - истиче она.
Како каже нису се срели са нападачем, али јесу са његовим оцем који је, како каже, дошао да их провоцира.
- Провоцирао је и оптуживао тренера да му је поломио руку. Само нам није јасно како је могао неко голорук да поломи руку некоме ко је на џетскију и ко се тако бахато понаша и чиме. Просто тренер је био на дасци и био је жртва једног бахатог понашања - закључила је мајка.
Подсетимо, синоћ је Милан Јаковљевић (29) воденим скутером на Тамишу у Панчеву газио децу током њиховог тренинга. Према информацијама, управљао је скутером близу деце, те га је тренер Ненад Миковић опоменуо да се удаљи, тада се залетео на децу. Тренер је одмах ускочио у реку да их одбрани, али је и против тренера поднета кривична пријава.
