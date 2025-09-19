clear sky
Запалио се каминон!

С ВАШАРИШТА СЕ ШИРИО ОГРОМАН ПЛАМЕН Пожар у Шапцу! Повређена једна особа, стигла Хитна

19.09.2025. 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Информер

Фото: Youtube Prinscreen/ Euronews Serbia/ Pixabay

На Шабачком вашару рано јутрос избио је пожар.

Око 6 часова, са вашаришта се ширио велики пламен, а густ дим се видео из центра града.
 

Запалио се камион београдских регистарских таблица са агрегатом од 60 киловата који је радио на дизел. Како је дошло до пожара утврдиће се истрагом - навео је наш извор.
 

У пожару је једно лице задобило опекотине по ногама које је збринула екипа хитне помоћи, пише Информер.
 

