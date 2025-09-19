Запалио се каминон!
С ВАШАРИШТА СЕ ШИРИО ОГРОМАН ПЛАМЕН Пожар у Шапцу! Повређена једна особа, стигла Хитна
19.09.2025. 16:40 16:42
На Шабачком вашару рано јутрос избио је пожар.
Око 6 часова, са вашаришта се ширио велики пламен, а густ дим се видео из центра града.
Запалио се камион београдских регистарских таблица са агрегатом од 60 киловата који је радио на дизел. Како је дошло до пожара утврдиће се истрагом - навео је наш извор.
У пожару је једно лице задобило опекотине по ногама које је збринула екипа хитне помоћи, пише Информер.