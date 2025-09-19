clear sky
21°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕКАО ДРВА ПА ПАО СА ЛИТИЦЕ Мушкарац код Бора пропао у провалију дубоку 40 метара СПАСИОЦИ ПОКУШАВАЈУ ДА ГА ИЗВУКУ

19.09.2025. 21:10 21:12
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Данас 18:43 часова добијена је дојава да је у атару села Горњане, место Манастирица код Бора, мушкарац пао у провалију дубине око 40 метара.

Наиме, док је секао дрва у шуми, једно дрво га је одбацило на литицу и након тога је пао у провалију. 

У 19:25 часова са инспекторима ОКП-а Бор, на место несреће упућено је седам ватрогасаца-спасилаца са два возила.

(Blic.rs)

провалија мушкарац спасиоци
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај