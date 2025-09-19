СЕКАО ДРВА ПА ПАО СА ЛИТИЦЕ Мушкарац код Бора пропао у провалију дубоку 40 метара СПАСИОЦИ ПОКУШАВАЈУ ДА ГА ИЗВУКУ
Данас 18:43 часова добијена је дојава да је у атару села Горњане, место Манастирица код Бора, мушкарац пао у провалију дубине око 40 метара.
Наиме, док је секао дрва у шуми, једно дрво га је одбацило на литицу и након тога је пао у провалију.
У 19:25 часова са инспекторима ОКП-а Бор, на место несреће упућено је седам ватрогасаца-спасилаца са два возила.
(Blic.rs)