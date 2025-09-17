САСЛУШАН УБИЦА ИЗ ОБРЕНОВЦА Ево како се бранио пред судијом
БЕОГРАД: У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Срђан П. (37) због постојања основа сумње да је 15. септембра 2025. године у Великом Пољу, ГО Обреновац, на подмукао начин лишио живота И. Ј. и јер је пожаром изазвао опасност за имовину већег обима.
Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, саопштено је из тог тужилаштва.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор из свих законских разлога: због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Наредбом о спровођењу истраге Срђану П. се на терет стављају кривична дела "Тешко убиство" и "Изазивање опште опасности".
Постоје основи сумње да се Срђан П. најпре око 11.30 часова у улици Јован Јовановић Змај, вербално сукобио са оцем и невенчаном супругом сада покојног И. Ј, па је бензином из канистера који је претходно понео са собом, полио и запалио помоћни објекат куће који је делимично изгорео, након чега се удаљио са лица.
Истог дана око 12.40 часова, у улици Јована Миличевића док је управљао аутомобилом марке "ренаулт" Срђан П. је, како се сумња, лишио живота оштећеног И. Ј. тако што га је возилом, у моменту када он није очекивао напад, ударио док је управљао бициклом у траци у супротном смеру.
На тај начин му је нанео повреде услед којих је И. Ј. преминуо око 13.15 часова.