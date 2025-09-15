Одређен ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО код Обреновца ОГЛАСИО СЕ МУП Ево шта му се ставља на терет
15.09.2025. 21:25 21:27
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. П. (1988) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиство, изазивање опште опасности и лака телесна повреда.
Он се сумњичи да је данас у Обреновцу аутомобилом ударио и усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца који је управљао бициклом, након чега је побегао.
Претходно, осумњичени је задао више удараца шездесетдеветогодишњаку, иначе оцу страдалог мушкарца, наневши му лаке телесне повреде, а потом му је запалио кућу.
Полиција га је убрзо ухапсила у околини Уба.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.