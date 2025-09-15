clear sky
15.09.2025.
Нови Сад
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Одређен ПРИТВОР ОСУМЊИЧЕНОМ ЗА УБИСТВО код Обреновца ОГЛАСИО СЕ МУП Ево шта му се ставља на терет

15.09.2025. 21:25 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С. П. (1988) због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиство, изазивање опште опасности и лака телесна повреда.

Он се сумњичи да је данас у Обреновцу аутомобилом ударио и усмртио четрдесетпетогодишњег мушкарца који је управљао бициклом, након чега је побегао.

Претходно, осумњичени је задао више удараца шездесетдеветогодишњаку, иначе оцу страдалог мушкарца,  наневши му лаке телесне повреде, а потом му је запалио кућу.

Полиција га је убрзо ухапсила у околини Уба.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 

