У СЕФКЕРИНУ ГРАЂАНИ НАШЛИ ОБЕШЕНО ТЕЛО Трагедија код Опова, Хитна помоћ могла само да констатује смрт!

12.09.2025. 13:16 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Тело за сада непознате особе, нађено је обешено у селу Сефкерин код Опова.

Сумња се да је НН лице извршило самоубиство.

Хитна помоћ која је одмах по пријави, око 11 часова, изашла на терен, нашла је особу обешену на надстрешници, преноси Република.

Екипа Хитне помоћи је могла само да констатује смрт.

Присутни су били и припадници ВСЈ Опово, 2 ватрогасца-спасиоца са возилом, који су тело спустили са надстрешнице.
 

опово
Извор:
Информер.рс/Дневник
Пише:
Дневник
