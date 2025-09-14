СЕКАО ХРАСТ У ДВОРИШТУ, ПА НАСТРАДАО Лекари су само могли да констатују смрт несрећног мушкарца којег је покосило стабло
14.09.2025. 21:52 21:57
Мушкарац из Урошевца преминуо је у суботу по подне након што је на њега пало стабло храста док је секао дрва у дворишту, саопштила је тзв. косовска полиција.
До инцидента је дошло у селу Манастирце 13. септембра око 17.20. Према полицијском извештају, настрадали мушкарац је задобио тешке телесне повреде када га је затрпало стабло које је изненада пало.
Хитна помоћ га је превезла прво у локални ургентни центар, након чега је транспортован у Универзитетски клиничко-болнички центар у Приштини (QKUK), где је дежурни лекар констатовао смрт.
О догађају је обавештен надлежни тужилац, наводи полиција, а тело је предатo породици ради сахране.