Шесторо повређених ХИТНО превезени у болницу ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У НОВОМ ПАЗАРУ Фронтални судар два аутомобила!

14.08.2025. 17:46 17:49
Дневник
Блиц, Санџак данас
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у раним јутарњим сатима, око два сата иза поноћи, у новопазарском насељу Букреш.
У удесу је повређено шест особа.

Према првим информацијама, нико од учесника није животно угрожен.

До судара је дошло када су се, из још неутврђених разлога, фронтално сударила два путничка возила. У једном аутомобилу налазила су се четири путника, док су у другом биле две особе.

Очевици који су наишли на место несреће одмах су обавестили полицију и Хитну помоћ, која је брзо реаговала и повређене превезла до Дома здравља.

Након детаљних прегледа и дијагностике, лекари су констатовали да се ради о лакшим телесним повредама, те су сви учесници несреће пуштени на кућно лечење, преноси Блиц.


 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа саобраћајка нови пазар
Блиц, Санџак данас
Дневник
Вести Хроника
