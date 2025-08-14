Шесторо повређених ХИТНО превезени у болницу ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У НОВОМ ПАЗАРУ Фронтални судар два аутомобила!
14.08.2025. 17:46 17:49
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у раним јутарњим сатима, око два сата иза поноћи, у новопазарском насељу Букреш.
У удесу је повређено шест особа.
Према првим информацијама, нико од учесника није животно угрожен.
До судара је дошло када су се, из још неутврђених разлога, фронтално сударила два путничка возила. У једном аутомобилу налазила су се четири путника, док су у другом биле две особе.
Очевици који су наишли на место несреће одмах су обавестили полицију и Хитну помоћ, која је брзо реаговала и повређене превезла до Дома здравља.
Након детаљних прегледа и дијагностике, лекари су констатовали да се ради о лакшим телесним повредама, те су сви учесници несреће пуштени на кућно лечење, преноси Блиц.