СКУПОЦЕНИ АУТО ЗАЈАХАО БАНКИНУ Шесток судар чак три аудија и голфа код Горњег Милановца САОБРАЋАЈ ОТЕЖАН (ФОТО)

31.08.2025. 14:41 14:45
д
Фото: Рина

Током поподневних сати на магистралном путу Чачак - Горњи Милановац дошло је до теже саобраћајне незгода када се сударило неколико путничких аутомобила.

Према речима очевидаца у питању су три аудија и један голф.

- Возила су поприлично оштећена. Један ауди се закуцао у банкину и само пуком срећом није слетео са пута, друга возила су остала раштркана и слупана на коловозу, каже за РИНУ један од очевидаца.

д
Фото: Рина

У овој саобраћајној незгоди није било настрадалих лица, а на возилима је причињена већа материјална штета.

д
Фото: Рина

Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници одвијао се отежано.

 

судар удес саобраћајна несрећа горњи милановац
Вести Хроника
