СКУПОЦЕНИ АУТО ЗАЈАХАО БАНКИНУ Шесток судар чак три аудија и голфа код Горњег Милановца САОБРАЋАЈ ОТЕЖАН (ФОТО)
31.08.2025. 14:41 14:45
Током поподневних сати на магистралном путу Чачак - Горњи Милановац дошло је до теже саобраћајне незгода када се сударило неколико путничких аутомобила.
Према речима очевидаца у питању су три аудија и један голф.
- Возила су поприлично оштећена. Један ауди се закуцао у банкину и само пуком срећом није слетео са пута, друга возила су остала раштркана и слупана на коловозу, каже за РИНУ један од очевидаца.
У овој саобраћајној незгоди није било настрадалих лица, а на возилима је причињена већа материјална штета.
Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници одвијао се отежано.