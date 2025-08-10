ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Радница посластичарнице крила канабис међу колачима
Инспектори Министарства унутрашњих послова у Обреновцу ухапсили су К. И. (46) због постојања основа сумње да је извршила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
- Полицијски службеници су, по наредби Вишег суда у Београду, извршили претрес просторија једне трговинске радње у Обреновцу регистроване за продају слатких посластица коју користи осумњичена, и пронашли кесу са око 50 грама зелене материје и два мања пакета са истом материјом за коју се сумња да је канабис, две електронске вагице, као и расуту биљну зелену материју налик на опојну дрогу - потврђено је агенцији Рина у ПУ Обреновац.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити спроведена у надлежно тужилаштво.