ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Радница посластичарнице крила канабис међу колачима

10.08.2025. 12:26 12:30
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
канабис
Фото: МУП Србије

Инспектори Министарства унутрашњих послова у Обреновцу ухапсили су К. И. (46) због постојања основа сумње да је извршила кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

- Полицијски службеници су, по наредби Вишег суда у Београду, извршили претрес просторија једне трговинске радње у Обреновцу регистроване за продају слатких посластица коју користи осумњичена, и пронашли кесу са око 50 грама зелене материје и два мања пакета са истом материјом за коју се сумња да је канабис, две електронске вагице, као и расуту биљну зелену материју налик на опојну дрогу - потврђено је агенцији Рина у ПУ Обреновац.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати и она ће, уз кривичну пријаву, бити спроведена у надлежно тужилаштво.

канабис посластичарница хапшење
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
