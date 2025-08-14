clear sky
СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ ПОЛА КИЛЕ ЗЛАТА У КУТИЈАМА ПАРФЕМА Цариници на Прешеву зауставили кријумчара

14.08.2025. 10:57 11:04
Zaplenjeno zlato
Фото: Uprava Carine

Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су у сарадњи са полицијом 10. августа 2025. године на граничном прелазу Прешево спречили покушај кријумчарења готово пола килограма непријављеног златног накита вредног преко 2,5 милиона динара.

Детаљном контролом је откривено да се у пртљагу налазе две кутије тоалетне воде испуњене накитом. Реч је о 440 грама 14-каратног златног накита.

Правоснажном пресудом надлежног суда возачу је изречена новчана казна у износу од 60.000 динара, као и заштитна мера трајног одузимања робе.  

 

кријумчарење кријумчарење драгоцености управа царине
Вести Хроника
