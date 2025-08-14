СПРЕЧЕНО КРИЈУМЧАРЕЊЕ ПОЛА КИЛЕ ЗЛАТА У КУТИЈАМА ПАРФЕМА Цариници на Прешеву зауставили кријумчара
14.08.2025. 10:57 11:04
Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су у сарадњи са полицијом 10. августа 2025. године на граничном прелазу Прешево спречили покушај кријумчарења готово пола килограма непријављеног златног накита вредног преко 2,5 милиона динара.
Детаљном контролом је откривено да се у пртљагу налазе две кутије тоалетне воде испуњене накитом. Реч је о 440 грама 14-каратног златног накита.
Правоснажном пресудом надлежног суда возачу је изречена новчана казна у износу од 60.000 динара, као и заштитна мера трајног одузимања робе.