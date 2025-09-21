У СРБИЈИ ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МОНСТРУОЗНОГ СИЛОВАТЕЉА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ Оптужен да је силовао своју малолетну ћерку
У селу Боришиће код Сјенице данас је пронађено беживотно тело Алије Куча (39), мушкарца за којим је месецима трагала полиција због оптужби за тешко кривично дело силовања малолетне девојчице, члана његове породице.
Према првим информацијама, тело је откривено око 11.30 сати, у дворишту породичне куће К. А, а сумња се да је реч о самоубиству вешањем.
Како сазнајемо, Куч је пронађен ојешен и у фази распадања, што указује да је смрт наступила пре више дана. Полиција и форензичке екипе обавиле су увиђај, а тело је пребачено на обдукцију ради потврде узрока смрти.
Потерница и дуг криминални досије
Подсетимо, за Алијом Кучом је била расписана међународна потерница, након што је почетком године осумњичен за силовање своје малолетне ћерке. Према медијским наводима, кобне вечери је, након што га је комшија истерао због неприкладног понашања, одвео девојчицу до оближње реке и тамо је силовао. Девојчица је, охрабрена од маћехе, пријавила случај полицији, а потом је смештена у дом за незбринуту децу.
Његов досије укључује низ кривичних пријава – од насиља над бившим партнеркама, претњи смрћу, до илегалног поседовања оружја и сумњи на трговину људима. Још 2014. године био је осуђен на пет година затвора због покушаја силовања малолетне сестричине.
Након фебруарског злочина, Куч је, према незваничним информацијама, побегао из Црне Горе и склонио се у своје родно село Боришиће, на самој граници са Црном Гором. Управо због познавања терена и подршке појединаца из окружења, полицији је било отежано његово лоцирање.
Директор црногорске полиције је у марту потврдио да Куч више није на територији Црне Горе, те да је у сарадњи са међународним институцијама расписана потерница. Ипак, упркос опсежној потрази, ухапшен није – до данашњег мрачног открића.
Смрт Алије Куча вероватно затвара једно од најпотреснијих кривичних поглавља у региону последњих година. Јавност, која је месецима пратила његов бег и монструозне оптужбе, сада ће чекати званичне резултате обдукције и потврду да ли је заиста реч о самоубиству.