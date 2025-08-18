СТАЈИЋИМА ПРЕТИ ЗАПЛЕНА ИМОВИНЕ ВРЕДНЕ НА ДЕСЕТИНЕ МИЛИОНА ЕВРА Ево шта је све на списку за одузимање
Упоредо са подизањем оптужнице против браће Стајић и још 12 особа, Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду поднело суду и низ захтева да се привремено одузму милионски износи новца, луксузних сатова и аутомобила, златних полуга, као и станова, кућа и земљишта од њих и са њима повезаних лица, сазнаје Танјуг.
Ова имовина, према речима извора Танјуга, износи више десетина милиона евра.
Стајићи и остали оптужени су у петак јер су новац стечен кроз нелегална озакоњења стамбених објеката у Београду опрали убацивањем у легалне токове.
На тај начин су, како се сумња, опрали више од милијарду динара.
Само од Немање Стајића и његове супруге Бојане, на коју се води спорна имовина, тражи се привремено одузимање десетак милиона динара са рачуна и скоро сто хиљада евра.
Од Стајићеве супруге треба да се запелни и неколико стамбених зграда и земљишта, као и луксузни сатови откривени у сефовима банака.
Међу овим сатовима доминирају три Ролеx-а, 2 Аудема Пицкет Аутоматиц и један Брегует.
У сефовима је пронађено и заплењено и 11 златних полуга и друге драгоцености чије одузимање тужилаштво такође захтева.
Од Новака Стајића, Немањиног рођеног брата, тражи се одузимање 20-ак станова и земљишта у Београду и Жабљу, као и око 1.3 милиона евра и 1.7 милиона динара са банковних рачуна.
Стајићи су у прање нелегално стеченог новца укљичили и родитеље од којих се тражи одузимање више од 20 станова, пословних простора у Београду и земљишта код Љубовије.
Највећи број непокретности у виду станова, гаража, земљишта - више од 40, али и новца за привремено одузимање тражи се од инвеститора Ивана Коматине.
Вредност ових некретнина мери се милионима евра, каже наш извор.
У прање новца путем куповине нелегалног земљишта, станова, пословних простора и новца укључена су и тзв. трећа лица од којих се тражи одузимање имовине, јер не одговара њиховим легално стеченим приходима.
Поступак за привремено одузимање имовине спроводи се паралелно са кривичним поступком.
Уколико Стајићи и остали биду проглашени кривима и осуђени, тужилаштво ће онда моћи да тражи и да им се имовина трајно одузме.