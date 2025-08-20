clear sky
СТАРИЦУ ПРЕГАЗИО ШЛЕПЕР У НИШУ Жена преминула на лицу места

20.08.2025. 13:42 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Стравична саобраћајна несрећа догодила се на Булевару 12. фебруар у Нишу данас око 11.15 сати, а погинула је старија жена када је на њу налетео шлепер домаћих регистарских ознака.

Несрећа се догодила код пешачког острва, према скретању за насеље Kомрен, када је, према речима очевидаца, седамдесетједногодишња жена стара прелазила улицу на месту где није обележен пешачки прелаз.

Приликом преласка коловоза, на несрећну жену налетео је камион и усмртио је на лицу места. Возач шлепера, како се наводи, није успео да се на време заустави.

Екипа Хитне помоћи по доласку на место догађаја могла је само да констатује смрт пешака.

На лице места одмах су изашли и интервенисали полиција и тужилац, који су обавили увиђај. Истрага је у току која ће расветлити све околности које су довеле до несреће.

