СТРАХОТА УСРЕД ЗАГРЕБА Српкиња преживела језиву тортуру, годинама је присилно проституисало двоје Загребчана СКОРО САВ НОВАЦ УЗЕЛИ СЕБИ

12.09.2025. 17:49 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Полиција је пријавила 45-годишњакињу и 55-годишњака за трговину људима због сумње да су готово три године у Загребу присилно подводили 45-годишњакињу из Србије, јавља Index.hr.

Загребачка полиција у петак је саопштила да је осумњичени двојац злоупотребом тешког положаја оштећене, искористио њено психосоцијално стање и лоше материјалне прилике како би је врбовали ради њеног искориштавања за проституцију.

Од неутврђеног раздобља 2022. па све до августа ове године наводно су ауторитативним понашањем, вређајући и застрашујући те упућујући озбиљне претње, заједно искориштавали жртву да се за њих бави проституцијом те јој организовали пружање полних услуга на подручју Загреба.

Притом су, додаје полиција, оглашавали њене услуге те договарали сусрете с корисницима, с тим да су део зараде остављали жртви, а део узимали за себе. 

И након 9. августа, 45-годишња осумњичена наставила је самостално с искориштавањем оштећене, одузимала јој сав новац зарађен проституцијом и задржавала га за себе. 

Полиција наводи да је оштећена стављена под заштиту према Протоколу за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговања људима, док су осумњичени, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику.  

"Већ годинама осећамо тај смрад": Полиција упала у стан мајке и ћерке, дочекао их стравичан призор

(Telegraf.rs)

 

проституција Насиље над женама насиље над србима насиље трговина људима
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
