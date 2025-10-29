”ТАКВИМА СМЕТА И СРПСКА ВОЈСКА” Вучић: Задовољан сам посетом Узбекистану, ретко се нађе тако пријатељско окружење
ТАШКЕНТ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је веома задовољан посетом Узбекистану и истакао да је ретко да се наиђе на тако пријатељско окружење на какво је наишао у тој земљи и то одлуком председника Шавката Мирзијојева.
Вучић је, одговарајући новинарима на питање, указао на резултате председника Мирзијојева и истакао да из посете Узбекистану може много да научи и види.
"Они граде нове ИТ кампусе, граде нове технолошке паркове, они доводе све најпознатије фирме и имају новца и да дају значајне субвенције, граде аеродроме, стадионе, све успевају на невероватан начин, имају велики број људи, милион беба годишње, више од 40 милиона људи који раде у Узбекистану, дакле напредују огромном брзином и можете само да им честитате на томе и да ухватите тај воз сарадње са њима", казао је Вучић.
Од ратова на улицама Србије нема ништа
Вучић је изјавио да су насиље током протеста увек изазивали демонстранти и додао да од сукоба и ратова на улицама Србије нема ништа.
Вучић је у Ташкенту, одговарајући на питање новинара да прокоментарише то што НУНС дели својим члановима панцире и заштитну опрему бесплатно, иронично казао да можда ти људи иду у Судан.
"Можда су се спремили па лете неким специјалним чартером за Судан. Што је баби мило, то јој се и снило. Они би да виде некакве ратове и некакве сукобе, нема ништа од тога. Могу да изазову некакво једнократно насиље, сви ће бити похапшени, а могу да имају опрему какву год хоће", рекао је Вучић.
Како је додао, јасно је да нико други насиље неће да изазива сем њих.
"Знају они одлично да су га увек изазивали, није пуцао нико од нас у некога од њих, већ су они пуцали да убију човека и то дошли на место које је законито пријављено, законито за разлику од њихових противзаконитих скупова и упуцали човека", рекао је Вучић.
Подсетио је на лажи које су пласиране попут понашања полиције, коришћења звучног топа, мртвог дечака од 16 година у Ваљеву, пребијену студенткињу у полицијској станици и друго.
"Имамо много већих проблема него што су, рекао бих, згубидански, досадни трикови, тако да немам времена с тим да се бакћем", додао је Вучић.
Како је додао, на сваком месту могло се видети огромно поштовање које имају према Србији, према српском народу.
"Срећан сам због тога и наставићемо то и у будућности да радимо", казао је Вучић и указао да је ово прва посета српског председника или некога на тако високом нивоу Узбекистану од 1968. године.
Како је навео, 1966. године у Узбекистану је био Јосип Броз Тито, а 1968. године је ишао у Самарканд.
"Од 1968. године нико овде није био. Дакле, 57 година нико није био у највећој централноазијској земљи. Они имају готово 50 одсто становништва централне Азије. Само да видите колико смо упали у тај 'фанцy бунар' у којем идемо само Лондон, Рим, Париз и слично, оно што мислимо да можемо да прошетамо до оближњег шопинг мола или тако нешто. А тамо где нас чека стварни посао и тамо где можемо много тога да урадимо, то нам нажалост није било занимљиво", казао је Вучић.
Како је додао, срећан је што је председник који ће обићи и Ташкент и Самарканд и указати поштовање, како наглашава, узбекистанским пријатељима.
"Верујем да ћете ускоро видети како ће поштовање они Србији показати", казао је Вучић.
Таквима свакако смета и српска војска, није чудно што је прекречен мурал
Председник Вучић изјавио је данас да му није чудно што је прекречен мурал на којем пише "Кад се српска војска на Косово врати", јер делу блокадера, као и екстремним групама из Новог Пазара очигледно смета Косово и Метохија у саставу Србије.
Вучић је у Ташкенту, одговарајући на питања новинара да прокоментарише то што је тај мурал на Зеленом венцу у Београду прекречен, казао да су блокадери из Београда "имали госте из Новог Пазара, навијачке групе, који не крију да мрзе српски народ на Косову и Метохији".
"Не мислим на све људе у Новом Пазару, највећи број су добри и поштени људи, али имате те екстремне групе које мрзе Србију, као и део блокадера који не крије да мрзи Србију и очигледно да њима смета и Косово и Метохија у саставу Србије", рекао је Вучић.
Како је додао, таквима свакако смета и српска војска.
"Ништа чудно", приметио је Вучић.
Примио бих студенте из Новог Пазара; Кога Хрвати нападају, тај је увек најбољи избор
Председник Вучић изјавио је данас да би студенте из Новог Пазара који пешаче до Новог Сада, радо примио и лепо сачекао, али да се не слаже са њиховом, како је рекао, антисрпском идеологијом.
Коментаришући то да су се појавили снимци из Београда са срдачног дочека десетак студената из Новог Пазара који пешаче у Нови Сад и да ли може да објасни како је дошло до тога да се део Београђана срдачно поздравља са студентима из Новог Пазара, а да Србе из Републике Српске, који долазе на његове митинге или гласају у Србији, на друштвеним мрежама називају "прекодринским олошем", каже да бих их он лепо сачекао.
"Да су дошли код мене, ја бих лепо сачекао те студенте из Новог Пазара, не бих могао да се сагласим са њиховом антисрпском идеологијом, огољеном антисрпском идеологијом, али би их лепо примио- дођите децо, ајде да видите где је зграда Председништва, како то изгледа, да се послужите, попијете, поједете, не видим никакав проблем у томе. Ми смо гостољубив народ", рекао је Вучић новинарима у Ташкенту.
Он је оценио и да постоји доза аутошовинизма код неких људи у Београду и Новом Саду и целој Србији која прелази с времена на време све границе.
"Приметићете да Републику Српску у тренутку мрзе највише, да свој народ мрзе највише и то је проблем. Њима је за све увек крив неко други. Никад није њихова неспособност, никад није њихов нерад, али неко мора бити крив, а ко је криви морају бити Срби и наравно Вучић", додао је он.
Вучић је рекао и да је пре неко вече видео да у Бањалуци кажу да им неће наређивати нико из Београда.
"Ја немам ништа против када нама наређује наш народ из Републике Српске. Не видим у томе никакав проблем и у томе се вероватно разликујемо. Београд нема ту врсту комплекса и фрустрација. Нама је драго када људи из Бања Луке, Бјељине, Требиња и било којег друго места имају нешто да нам поруче и кажу", додао је председник.
Навео је да му је жао што се у Бањалуци осећају угрожено од Београда,.
"Пошто смо дали све од себе да само ћутимо, слушамо и помажемо. И никада се није на који начин нисмо мешали ни у шта, али шта да радите. Очигледно, као што рекох да свима сметате, морате да будете много слаби, да вас не би узимали у уста. А за мене су, као што сам рекао, увек хрватски медији и хрватска политика најбољи лакмус папир - кога Хрвати хвале, знајте да тај не чини много тога доброг за српски народ. Кога Хрвати нападају, тај је увек најбољи избор за српски народ и за Србију", рекао је Вучић.
Неистините тврдње из Црне Горе
Председник Вучић одбацио је данас као неистините тврдње да се преко Црне Горе обрачунава са Турском због дронова које су послали Приштини и указао да појединци немају другу агенду сем да понуде мржњу према свему што је српско.
Вучић је то рекао на питање новинара како коментарише изјаву председника СДП-а Црне Горе Ивана Вујовића да се "Вучић преко Црне Горе обрачунава са Турском због дронова Приштини" и изјаву писца Андреја Николаидиса да "невоље са Турцима имају Вучићев потпис".
Он их је окарактерисао као покварењаке и лажове.
"Николаидис је потрчко, Мила Ђукановић био и остао, а исто и Вујовић. И немам никакав проблем са тим, они морају да генеришу негде неку своју нову агенду, не знају шта ће да понуде, а шта би друго понудили све мржњом према свему српском, и посебно према ономе кога је за све крив, а то је увек Александар Вучић. Појма нисам имао ни да се то дешава у Црној Гори", рекао је Вучић.
Вучић је рекао и да разуме њихове фрустрације.
"Мислили су да неће бити Срба у Црној Гори, а њих све више на сваком попису. Пре шест месеци су били сигурни да је Вучић готов, а они сви узлетеше у небеса. На крају свима њима ја видех леђа, а они још увек не знају када ће и како са мном да заврше. Зато је боље да преузму неке друге планове, изгледа да им од свих ових лажи ништа баш не полази за руком", рекао је Вучић који се налази у званичној посети Узбекистану.
Очекујем посету председника Узбекистана Мирзијојева у марту или априлу
Председник Вучић изјавио је данас да очекује одржавање састанка мешовите комисије Србије и Узбекистана у јануару или фебруару, а затим и посету председника те землље Београду Шавката Мирзијојева у марту или априлу.
"Очекујемо у марту или априлу долазак председника Мирзијојева у Београд и верујем да много тога заједнички можемо да урадимо", рекао је Вучић новинарима.
Он је рекао да су могли да виде којом брзином Узбекистан напредује.
"Кина и централноазијске земље ће огромном брзином да напредују. Они имају тигрово око, велику жељу да раде, да брже и више раде", рекао је Вучић.
Како је рекао, код њих не постоје захтеви за "лако и лепо да живимо", а без великог труда и рада.
"И када то говорим, не говорим у поређењу само са нама, говорим у поређењу са целом Европом и са целим Западом. Тако да будућност, рекао бих, најбржи и највећи напредак управо лежи у овим земљама, а једна од њих је Узбекистан. Те земље све чешће посећујемо у последње време", казао је Вучић.
Председник Србије је рекао да је имао данас важне састанке у узбекистанском парламенту.
"Разговарали смо о ширењу наше сарадње, о свим политичким аспектима наше сарадње, свим међународним форумима, организацијама и институцијама. Али пре свега, данашњи дан је био посвећен напретку, унапређењу, развоју наше привредне сарадње у оквиру наших индустрија, посебно у ИТ сектору, технолошком домену и мислим да смо много тога могли да видимо, много тога да научимо", рекао је Вучић.
Нагласио је да је срећан што је један део наших пословних људи дошао у Узбекистан, као што је велики број пословних људи из те землље присуствовао бизнис форуму између две земље.
"Мислим да смо много тога могли да научимо и да смо створили основе за значајну будућу сарадњу", рекао је Вучић.