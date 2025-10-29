НОВА ВАКЦИНА ИЗ РУСИЈЕ Крај за вирус који изазива рак грлића материце
МОСКВА: Руска фармацеутска компанија Нанолек саопштила је данас да је заједно са Фондом за индустријски развој почела производњу прве руске вакцине против хуманог папилома вируса (ХПВ) у пуном циклусу, која може да заштити од уобичајених типова ове инфекције који изазивају рак грлића материце.
"Желим да напоменем да не покрећемо само производњу пуног циклуса, предузимамо и кључни корак у развоју технолошки напредне земље. Пројекат ХПВ подразумева изградњу два погона за производњу антигена. Данас отварамо први погон, капацитета више од 600.000 доза годишње. Следеће године, прве серије ХПВ вакцина биће пуштене у продају за цивилну употребу. То ће бити у другој половини 2026. године", рекао је извршни директор компаније Нанолек, Јевгениј Баринов на церемонији покретања производње, преноси РИА новости.
Према његовим речима, Нанолек планира да прошири производњу на 3,5 милиона вакцина годишње до 2027. године.
"Ово ће не само задовољити све потребе руског здравственог система већ ће омогућити и улазак на међународно тржиште", рекао је Баринов.