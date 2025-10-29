clear sky
17°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА ВАКЦИНА ИЗ РУСИЈЕ Крај за вирус који изазива рак грлића материце

29.10.2025. 15:35 15:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

МОСКВА: Руска фармацеутска компанија Нанолек саопштила је данас да је заједно са Фондом за индустријски развој почела производњу прве руске вакцине против хуманог папилома вируса (ХПВ) у пуном циклусу, која може да заштити од уобичајених типова ове инфекције који изазивају рак грлића материце.

"Желим да напоменем да не покрећемо само производњу пуног циклуса, предузимамо и кључни корак у развоју технолошки напредне земље. Пројекат ХПВ подразумева изградњу два погона за производњу антигена. Данас отварамо први погон, капацитета више од 600.000 доза годишње. Следеће године, прве серије ХПВ вакцина биће пуштене у продају за цивилну употребу. То ће бити у другој половини 2026. године", рекао је извршни директор компаније Нанолек, Јевгениј Баринов на церемонији покретања производње, преноси РИА новости.

Према његовим речима, Нанолек планира да прошири производњу на 3,5 милиона вакцина годишње до 2027. године. 

"Ово ће не само задовољити све потребе руског здравственог система већ ће омогућити и улазак на међународно тржиште", рекао је Баринов.

хпв хпв вакцина хпв вирус хпв инфекција
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ МОГАО БИ ПОСТАТИ БОЛЕСТ ПРОШЛОСТИ Усвојене нове националне смернице за ХПВ

ВАКЦИНАЦИЈА КЉУЧ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

ХПВ

РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ МОГАО БИ ПОСТАТИ БОЛЕСТ ПРОШЛОСТИ Усвојене нове националне смернице за ХПВ

15.10.2025. 09:40 09:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗАШТО ЈЕ ХПВ ВАКЦИНА НАЈВАЖНИЈИ КОРАК У ЗАШТИТИ БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА? Родитељи и даље недовољно информисани, а Србија касни у заштити своје деце
да

ЗАШТО ЈЕ ХПВ ВАКЦИНА НАЈВАЖНИЈИ КОРАК У ЗАШТИТИ БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА? Родитељи и даље недовољно информисани, а Србија касни у заштити своје деце

13.09.2025. 08:58 09:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОКТОРКА ОБЈАСНИЛА Ево како ХПВ вирус прераста у карцином грлића материце ШТА ПОДРАЗУМЕВА СКРИНИНГ И КОЛИКО ЈЕ ВАЖАН
гинеколог

ДОКТОРКА ОБЈАСНИЛА Ево како ХПВ вирус прераста у карцином грлића материце ШТА ПОДРАЗУМЕВА СКРИНИНГ И КОЛИКО ЈЕ ВАЖАН

31.01.2025. 10:50 10:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај