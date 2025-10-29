ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОСУМЊИЧЕН ЗБОГ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ПРОСТИТУЦИЈЕ Лисице за начелника криминалистичке полиције, Влада га разрешила дужности
Начелник Одељења криминалистичке полиције у Живиницама Миралем Халиловић један је од ухапшених, због сумње на навођење малолетница на проституцију. С тим у вези, Влада Тузланског кантона га је разрешила дужности председника радне групе за израду Стратегије за борбу против корупције.
Како преноси портал Klix.ba високопозиционирани полицијски службеници из Калесије и Живиница ухапшени су у јутрошњој акцији која је спроведена у неколико градова у Тузланском кантону, због сумње да су на проституцију наводили и девојчице из Дома за децу без родитељског старања у Тузли.
Поред Халиловића, у акцији су ухапшени још и инспектор Полицијске управе Калесија Бесим Копић, полицијски службеници из Полицијске управе Живинице Јасмин Модрић и Џевад Пожегић, као и бивши посланик и универзитетски професор из Живиница Зијад Јагодић.
У контексту Халиловића, данас је ванредно заседала Влада Тузланског кантона, која га је разрешила дужности председника радне групе за израду Стратегије за борбу против корупције Тузланског кантона.
"Чак и поштујући пресумпцију невиности, Влада Тузланског кантина не дозвољава да било ко, за кога се и сумња у вршење криминалних активности, буде део или члан Владиних тела. С тим у вези, на данашњој седници Влада Тузланског кантона је, због постојања основа сумње да је починио кривично дело трговина људима, донела је одлуку о разрешењу Миралема Халиловића са позиције председника Радне групе за израду Стратегије за борбу против корупције Тузланског кантона за период 2026–2034. године", казали су из Владе Тузланског кантона.
Додали су да дају пуну подршку активностима Управи полиције МУП-а Тузланског кантона усмереним на борбу против свих облика криминалитета, с посебним акцентом на санкционисање „оних који нису достојни полицијске униформе“.
Закључили су да данашње хапшење потврђује нулту толеранцију на девијантна понашања унутар полицијских структура, као и способност Управе полиције овог кантона да самостално и одлучно делује у откривању и процесуирању незаконитости, без обзира на положај или функцију починилаца.