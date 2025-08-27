clear sky
СТВАРАЈУ СЕ ГУЖВЕ Запалио се аутомобил на мото-путу код београдске Арене (ВИДЕО)

27.08.2025. 18:27 18:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Pixabay/ilustracija/zapaljena kola
Фото: Pixabay.com/ilustracija/zapaljena kola

БЕОГРАД: На мото-путу код Арене на Новом Београду запалио се данас поподне аутомобил у којем су биле две особе.

Како сазнаје Танјуг, око 16.20 на мото-путу у смеру ка Шиду код Арене ватрогасци су угасили пожар на аутомобилу.

Екипа хитне помоћи је на лицу места указала помоћ једној особи.

Како је незванично објављено на друштвеним мрежама, два путника из аутомобила су, срећом, на време напустила возило.

На мото-путу је створен застоји у смеру ка бензинској пумпи "Змај".

 

запаљен аутомобил
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
