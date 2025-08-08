СУДАР НА ПУТУ УЖИЦЕ – ЗЛАТИБОР: Делови мотоцикла ра расути по коловозу, срећом без настрадалих
08.08.2025. 14:49 14:51
ЧАЈЕТИНА: Током дана на магистралном путу Ужице – Златибор дошло је до саобраћајне незгоде када су се сударили путничко возил и мотоцикл.
- Дошло је до контакта аутомобила и двоточкаша. Мотор је завршио оборен на коловозу, а његови делови су расути. На сву срећу није било настрадалих лица у овој незгоди, каже за РИНУ један од очевидаца.
Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници се одвијао отежано, а даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове незгоде.