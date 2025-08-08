clear sky
32°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАР НА ПУТУ УЖИЦЕ – ЗЛАТИБОР: Делови мотоцикла ра расути по коловозу, срећом без настрадалих

08.08.2025. 14:49 14:51
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
2
Фото: РИНА

ЧАЈЕТИНА: Током дана на магистралном путу Ужице – Златибор дошло је до саобраћајне незгоде када су се сударили путничко возил и мотоцикл.

- Дошло је до контакта аутомобила и двоточкаша. Мотор је завршио оборен на коловозу, а његови делови су расути. На сву срећу није било настрадалих лица у овој незгоди, каже за РИНУ један од очевидаца.

Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници се одвијао отежано, а даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове незгоде.

саобраћајна несрећа Чајетина
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај