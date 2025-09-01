clear sky
23°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАРИЛИ СЕ КОМБИ И ДИЗАЛИЦА У ОБРЕНОВЦУ, СЕДМОРО ПОВРЕЂЕНИХ Имају тешке повреде, на терену била ТРИ ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА и ТРИ ВОЗИЛА ХИТНЕ

01.09.2025. 11:03 11:08
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Возач комбија М.В. (39), из за сада непознатих разлога у суботу око 15 сати, прешао је у супротну коловозну траку и сударио се са дизалицом у Обреновцу.

Како сазнаје Телеграф, у тешкој саобраћајној несрећи повређено је седам особа! Сви су задобили тешке телесне повреде.

- На терену је било девет ватрогасаца са три возила и чак три екипе Хитне помоћи. Они су морали да извлаче повређене међу којима је и возач комбија. Сви повређени су примљени у Ургентни центар у Београду где су им констатовали тешке повреде. Сведоци су потврдили да је возач комбија прешао у супротну коловозну траку - каже наш саговорника.

Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

Незванично, против возача "комбија" М.В. по налогу тужилаштва поднета је кривична пријава због Тешког дела против безбедности у саобраћају.
 

комби дизалица саобраћајна несрећа Обреновац
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај