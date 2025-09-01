СУДАРИЛИ СЕ КОМБИ И ДИЗАЛИЦА У ОБРЕНОВЦУ, СЕДМОРО ПОВРЕЂЕНИХ Имају тешке повреде, на терену била ТРИ ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА и ТРИ ВОЗИЛА ХИТНЕ
Возач комбија М.В. (39), из за сада непознатих разлога у суботу око 15 сати, прешао је у супротну коловозну траку и сударио се са дизалицом у Обреновцу.
Како сазнаје Телеграф, у тешкој саобраћајној несрећи повређено је седам особа! Сви су задобили тешке телесне повреде.
- На терену је било девет ватрогасаца са три возила и чак три екипе Хитне помоћи. Они су морали да извлаче повређене међу којима је и возач комбија. Сви повређени су примљени у Ургентни центар у Београду где су им констатовали тешке повреде. Сведоци су потврдили да је возач комбија прешао у супротну коловозну траку - каже наш саговорника.
Истрагу води Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
Незванично, против возача "комбија" М.В. по налогу тужилаштва поднета је кривична пријава због Тешког дела против безбедности у саобраћају.