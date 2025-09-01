clear sky
СВИЊА ИЗУЈЕДАЛА ЖЕНУ, ПОВРЕДЕ НА ЛИЦУ И ТЕЛУ! Ужас у Прокупљу, жена хитно пребачена на кинику у Ниш

01.09.2025. 14:47 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Фото: pixabay.com

Током викенда у Прокупљу, свиња је изуједала власницу и нанела јој повреде по телу.

Како смо сазнали, Ј.И. (76) из Прокупља је хранила свињу када јој је она нанела више уједа и посекотина по лицу и телу.

Интервенисала је Хитна помоћ Дома здравља Прокупље, те јој указала помоћ и превезла на Одељење ургентне медицине Опште болнице Прокупље, где је након дијагностике повређена жена пребачена у нишки УКЦ на даље лечење.

- Она је превезена на Клинику за пластичну хирургију у стабилном стању - речено нам је у Општој болници Прокупље.

Основно јавно тужилаштво у Прокупљу, како смо сазнали није обавештено, с обзиром да је реч о свињи која је у власништву особе која је повређена.

 

 

