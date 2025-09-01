СВИЊА ИЗУЈЕДАЛА ЖЕНУ, ПОВРЕДЕ НА ЛИЦУ И ТЕЛУ! Ужас у Прокупљу, жена хитно пребачена на кинику у Ниш
01.09.2025. 14:47 14:52
Коментари (0)
Током викенда у Прокупљу, свиња је изуједала власницу и нанела јој повреде по телу.
Како смо сазнали, Ј.И. (76) из Прокупља је хранила свињу када јој је она нанела више уједа и посекотина по лицу и телу.
Интервенисала је Хитна помоћ Дома здравља Прокупље, те јој указала помоћ и превезла на Одељење ургентне медицине Опште болнице Прокупље, где је након дијагностике повређена жена пребачена у нишки УКЦ на даље лечење.
- Она је превезена на Клинику за пластичну хирургију у стабилном стању - речено нам је у Општој болници Прокупље.
Основно јавно тужилаштво у Прокупљу, како смо сазнали није обавештено, с обзиром да је реч о свињи која је у власништву особе која је повређена.