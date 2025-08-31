ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД НОВЕ ГРАДИШКЕ Аутомобил из Србије слупан, страдала особа лежала на путу
31.08.2025. 13:57 13:59
Једна особа страдала је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас, нешто иза 11 часова, догодила на подручју Нове Градишке у Хрватској.
Како Телеграф.рс сазнаје, у несрећи је учествовало возило српских регистарских ознака.
Беживотно тело страдале особе било је поред возила.
У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, а саобраћај је током увиђаја био обустављен.
У току је истрага како би се утврдиле све чињенице овог трагичног догађаја.
Telegraf.rs