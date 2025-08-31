overcast clouds
ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД НОВЕ ГРАДИШКЕ Аутомобил из Србије слупан, страдала особа лежала на путу

31.08.2025. 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Једна особа страдала је у тешкој саобраћајној несрећи која се данас, нешто иза 11 часова, догодила на подручју Нове Градишке у Хрватској.

Како Телеграф.рс сазнаје, у несрећи је учествовало возило српских регистарских ознака.

Беживотно тело страдале особе било је поред возила.

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће, а саобраћај је током увиђаја био обустављен.

У току је истрага како би се утврдиле све чињенице овог трагичног догађаја.

Telegraf.rs

Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
