(ФОТО) АУТОМОБИЛ СЕ ЗАКУЦАО У КУЋУ! Тежак судар два возила у Кикинди, има повређених
09.10.2025. 11:04 12:00
На раскрсници улица Војводе Мишића и Ђоке Радака у Кикинди јутрос се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала путничка возила "пасат" и "опел астра".
Причињена је, како преноси Србија Данас, значајана материјална штета, а повређеном возачу "опел астре" помоћ је указана у болници.
Само пре шест дана, на овом истом месту, догодила се саобраћајна незгода, такође због неуступања првенства пролаза.
Како се може видети на сликама, које су на освануле, друштвеним мрежама, аутомобил је закуцан у кућу и уништен му је цео предњи део, док се други ауто услед силине ударца закуцао у дрво.