overcast clouds
15°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) АУТОМОБИЛ СЕ ЗАКУЦАО У КУЋУ! Тежак судар два возила у Кикинди, има повређених

09.10.2025. 11:04 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
нај
Фото: Дневник

На раскрсници улица Војводе Мишића и Ђоке Радака у Кикинди јутрос се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала путничка возила "пасат" и "опел астра".

Причињена је, како преноси Србија Данас, значајана материјална штета, а повређеном возачу "опел астре" помоћ је указана у болници.

Само пре шест дана, на овом истом месту, догодила се саобраћајна незгода, такође због неуступања првенства пролаза.

Како се може видети на сликама, које су на освануле, друштвеним мрежама, аутомобил је закуцан у кућу и уништен му је цео предњи део, док се други ауто услед силине ударца закуцао у дрво.

 

кикинда несрећа
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај