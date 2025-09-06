clear sky
28°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТЕЖАК УДЕС НА ЗЛОГЛАСНОЈ КРИВИНИ КОД ЧАЧКА Моториста изгубио контролу над возилом, са тешким повредама пребачен у болницу

06.09.2025. 14:21 14:31
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА/Дневник
Коментари (0)
1
Фото: RINA

Тежак саобраћајни удес догодио се током поподневних сати на магистралном путу између Чачка и Пожеге, у Овчар Бањи, где је тешко повређен моторциклиста.

Према првим инфомацијама, он је изгубио контролу над двоточкашем и пао на коловоз.
- Повређени возач мотора, одмах је транспортован на Ургентно одељење чачанске болнице, где му се раде детаљни прегледи и утврђује степен повреда - потврђено је за РИНУ у Општој болници Чачак.

Током трајања увиђаја, саобраћај је на овом делу пута био потпуно обустављен, а формиране су велике колоне возила.

Удес се догодио на озлоглашеној „Пејичиној кривини“, деоници пута познатој по великом броју саобраћајних незгода.

РИНА

 

саобраћајка
Извор:
РИНА/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај