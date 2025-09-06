ТЕЖАК УДЕС НА ЗЛОГЛАСНОЈ КРИВИНИ КОД ЧАЧКА Моториста изгубио контролу над возилом, са тешким повредама пребачен у болницу
06.09.2025. 14:21 14:31
Коментари (0)
Тежак саобраћајни удес догодио се током поподневних сати на магистралном путу између Чачка и Пожеге, у Овчар Бањи, где је тешко повређен моторциклиста.
Према првим инфомацијама, он је изгубио контролу над двоточкашем и пао на коловоз.
- Повређени возач мотора, одмах је транспортован на Ургентно одељење чачанске болнице, где му се раде детаљни прегледи и утврђује степен повреда - потврђено је за РИНУ у Општој болници Чачак.
Током трајања увиђаја, саобраћај је на овом делу пута био потпуно обустављен, а формиране су велике колоне возила.
Удес се догодио на озлоглашеној „Пејичиној кривини“, деоници пута познатој по великом броју саобраћајних незгода.