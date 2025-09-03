ТРАГЕДИЈА КОД ВРАЊА Мајка погинула у превртању трактора којим је управљао син
Мирослава Ј. (68) из Големог Села, преминула је услед повреда које је задобила када је пала са трактора, којим је управљао њен син М. Ј. (39) код Врања.
Како се незванично сазнаје, трагедија се догодила у близини села Мијовице код Врања јуче око 11 сати на путу из Големог села ка селу Мијовице.
Саобраћајна несрећа догодила се на сеоском путу када се трактор преврнуо, причају мештани оближњег села.
- Мирослава је наводно седела на блатобрану када се трактор преврнуо, вероватно услед неприлагођене брзине кретања. Приликом пада жена је задобила повреде услед којих је преминула на месту несреће - каже један од мештана у Мијовићу.
Према његовим речима, возач трактора и жена која је настрадала су из Големог Села.
- Мајка и син су живели сами. М. Ј. је имао неку жену, али га је она оставила. Не знам шта ће и како ће сада сам - каже један од комшија унесрећене породице.